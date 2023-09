How to Order Food in ONDC : ఫ్రెండ్స్​తో పార్టీ చేసుకోవాలన్నా.. లంచ్ రెడీ చేసే ఓపిక లేకపోయినా.. డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేసే తీరికలేకపోయినా.. అందరూ చేసే పని ఆన్​లైన్​లో ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టేయడం. ఈ రంగంలో.. జొమాటో, స్విగ్గీ బైకులు దూసుకెళ్తున్నాయి. అయితే.. సమయానికి డెలివరీ జరుగుతున్నప్పటికీ.. ధర విషయంలో మాత్రం చాలా మంది వినియోగదారులు పెదవి విరుస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో.. ఈ రెండు సంస్థలకు పోటీగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫుడ్ డెలివరీ శాఖను ప్రారంబించింది. దాని పేరే ONDC.

ఓఎన్​డీసీ అంటే ఏమిటి..?

What is ONDC : ONDC అంటే.. Open Network For Digital commerce. ఇది పరిశ్రమల అంతర్గత వాణిజ్య ప్రమోషన్ కోసం.. ఓపెన్ ఈ-కామర్స్​ను అభివృద్ధి చేయడం కోసం.. ప్రోత్సహించడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వ శాఖ. దీనిని 2022​లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం దీనికి ఆదరణ పెరుగుతోంది.

Karimnagar Dabbawala : స్విగ్గీ, జొమాటో తరహాలో 'డబ్బావాలా' సేవలు

ఓఎన్​డీసీలో తక్కువ ధరకే...!

Low Price in ONDC : ఈ ఓపెన్ నెట్​వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్(ONDC).. ఫుడ్​తో పాటు గ్రాసరీలు, క్లీనింగ్ వస్తువులు, హోం డెకర్స్ లాంటివి డెలివరీ చేస్తుంది. ఈ ఓఎన్​డీసీని 2022 సెప్టెంబర్​లో బెంగళూరులో లాంఛ్ చేశారు. ఇప్పుడు వివిధ నగరాలకు విస్తరించి.. స్విగ్గీ, జొమాటోలకు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. ఓఎన్​డీసీ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్​ఫార్మ్​లో.. ఇతర సంస్థల కన్నా తక్కువ ధరకే ఆహారం లభిస్తుంది. ఒక్కో ఆర్డర్​పై రూ. 50 నుంచి 70 వరకు తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి.

ఓఎన్​డీసీని ఎలా ఉపయోగించాలి?

How to Use ONDC in Telugu :

మీరు మొదట మీ మొబైల్​లో పేటీఎం యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.

అనంతరం యాప్ ఓపెన్ చేసి సెర్చ్​ బాక్స్​లో ఓఎన్​డీసీ అని టైప్ చేయండి.

అప్పుడు ఆ పేజీలో మీకు గ్రాసరీల నుంచి ఫుడ్ డెలివరీ వరకు అనేక ఆప్షన్స్ మీకు కనిపిస్తాయి.

మీకు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయాలనిపిస్తే.. ONDC Food మీద ప్రెస్ చేయండి.

ఆ తర్వాత మీకు కావాల్సిన ఫుడ్​ను అందులో సెర్చ్ చేయండి. అక్కడ మీకు అనేక రెస్టారెంట్స్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.

అందులో మీకు నచ్చిన ఫుడ్​ను సెలెక్ట్ చేసుకుని చెక్​ ఔట్ కావాలి.

ఆ చెక్​ ఔట్​ల వద్ద డిస్కౌంట్ కోడ్​లు ఆటోమెటిక్​గా వర్తిస్తాయి.

అనంతరం మీకు నచ్చిన ఫుడ్ మీకు డెలివరీ అవుతుంది.

వీటి ద్వారా ఫుడ్​ డెలివరీ చేసుకోండి : ప్రస్తుతం కొన్ని ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫార్మ్​లు మాత్రమే ONDC చెల్లింపులను అందిస్తున్నాయనే విషయం మీరు గమనించాలి. వాటిలో Paytm, Mystore, Craftsvilla, Spice Money, Meesho, Pincode, Magicpin లాంటి కొన్ని మాత్రమే ఈ ప్లాట్​ఫార్మ్​ను అందిస్తున్నాయి. Paytm దాని సొంత ఫుడ్ డెలివరీ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉన్నా.. మీరు ఈ ఓఎన్​డీసీతో పేటీఎంను ఉపయోగిస్తే స్విగ్గీ(Swiggy), జొమాటోల కంటే తక్కువగానే మీ ఫుడ్ డెలివరీ బిల్లు వస్తోంది. అయితే.. అన్ని రెస్టారెంట్లు ఇందులో అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. ఓఎన్​డీసీ కొత్తగా ప్రారంభించింది కనుక.. ఈ ఓఎన్​డీసీ కార్యకలాపాలు భవిష్యత్తులో పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ఈ-కామర్స్​లో ONDC విప్లవం.. సర్కారు​ వారి 'డిస్కౌంట్ వార్'!

స్విగ్గీ బంపర్ ఆఫర్.. ఇకపై వారంతా మేనేజర్స్.. ఫుల్​టైమ్ జాబ్, సూపర్ సాలరీ!

ఆ బ్యాచ్​లర్​కి వచ్చిన ఆలోచనే.. 'స్విగ్గీ'