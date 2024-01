3 Cars Gutted In Fire At Sarita Residence In Banjara Hills : ప్రమాదంలో పక్కనే పార్క్ చేసి ఉన్న రెండు కార్లకు మంటలు అంటుకున్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చేసరికి మూడు కార్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. కార్ల మంటలు పక్కనే ఉన్న సరిత రెసిడెన్సీ రెండో అంతస్తు వరకు ఎగసిపడ్డాయి. ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని పోలీసులు తెలిపారు.

