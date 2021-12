आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद! हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की चेतावनी, जल्द हो नीट पीजी काउंसलिंग, हालात बिगड़े तो प्रबंधन होगा जिम्मेदार

जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदेश में आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है. हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा. ये डॉक्टर्स नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं. (junior doctors stike 2021 bhopal) पढ़ें पूरी खबर.

2- शिव की योगी राह! निजी-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त सरकार, आज विधानसभा में पास हो सकता है MP Recovery Bill 2021

एमपी भी अब यूपी की राह पर चलने को तैयार है. हिंसक आंदोलन के दौरान सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार का विधेयक (Madhya Pradesh Public and Private Property Damage Prevention and Recovery Bill 2021) तैयार है, जिसे आज विधानसभा में पेश किया जाना है. जानें इस कानून के प्रावधान. पढ़ें पूरी खबर.

3- पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम (PM to kickstart development initiatives) हो रहा है. पीएम मोदी आज काशी को करोड़ों रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- उज्जैन महाकाल के लड्डू प्रसाद पर महंगाई की मार, प्रति किलो 40 रुपए हुआ महंगा

उज्जैन बाबा महाकाल के भक्तों पर महंगाई की मार पड़ी है. महाकाल मंदिर में (ujjain mahakal laddu prasad got expensive ) लडडू प्रसादी की कीमत बढ़ गई है. 260रु किलो मिलने वाले लड्डु अब श्रद्धालुओं को करीब 300 रु किलो में मिलेंगे. (pay 40 rupees more for mahakal laddu) पढ़ें पूरी खबर.

2- MP Corona Update: इंदौर में नाइजीरिया से लौटे 2 और जबलपुर में तुर्की से लौटा 1 शख्स ओमीक्रॉन संदिग्ध, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा सैंपल

MP Corona Update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 20 नए मरीज पाये गये हैं (20 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 8 केस भोपाल में और 7 केस इंदौर में मिले हैं. वहीं, पिछले दो दिन में विदेश यात्रा से इंदौर लौटे 12 यात्री भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं. पढ़ें पूरी खबर.

3- इतने लाख करोड़ की कर्जदार है शिवराज सरकार! मंत्री ने सदन में बताया, कब-कब उठाया कितना उधार

मध्य प्रदेश ढाई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जदार हो चुका है. कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में ये जानकारी दी. (MP 2 lakh 53 thousand crore debtor) पढ़ें पूरी खबर.

4- बड़ा खुलासा! 5 साल में MP में 68 हज़ार नवजात शिशुओं की अस्पतालों में मौत, सरकार ने सदन में दी जानकारी

प्रदेश में 2020-2021 में 13 हजार 530 नवजात बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पिछले पांच सालों में ऐसे नवजात बच्चों की संख्या 68 हजार से ज्यादा है. जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी ने सदन में ये जानकारी दी. लेकिन हमीदिया आगजनी मामले में दोषियों पर कार्रवाई के बारे में मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था.(68 thousand newborns died in hospitals in MP in 5 years) पढ़ें पूरी खबर.

5- आरक्षण पर बहस, आमने सामने आए कमलनाथ-शिवराज, cm का दावा दे के रहेंगे रिजर्वेशन, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह और कमलनाथ में जोरदार बहस हुई.(mp assembly winter session second day 2021 ) इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है. शिवराज सिंह ने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के(mp government going supreme court on obc reservation ) साथ ही होंगे. पढ़ें पूरी खबर.

6- राहुल बोले- 2014 से पहले नहीं सुना था लिंचिंग, BJP ने राजीव गांधी का दिखाया वीडियो

लिंचिंग को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर हमला किया है. दरअसल, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2014 से पहले 'लिंचिंग' शब्द सुनने में नहीं आता था. पढ़ें पूरी खबर.

7 - राज्य सभा : रूल बुक फेंकने की वजह से टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन शीतकालीन सत्र से निलंबित

सदन की नियमावली पुस्तिका आसन की ओर उछालने के कारण शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को निलंबित कर दिया गया. सदन के नेता गोयल ने डेरेक ओ ब्रायन के आचरण पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि एक प्रमुख दल के नेता का यह आचरण उचित नहीं है और यह केवल टेबल ऑफिस का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान है. उन्होंने कहा कि इस आचरण की निंदा पूरा देश करेगा. पढ़ें पूरी खबर.

8 - यू-ट्यूब के 20 चैनलों पर प्रतिबंध, भारत विरोधी प्रचार करने के आरोप

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब के 20 चैनलों को तत्काल प्रभाव से बंद (Youtube channels blocked) करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा दो वेबसाइटों पर भी प्रतिबंधित लगाया गया है. इन पर भारत विरोधी प्रचार करने के आरोप लगे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

9 - Omicron के बढ़ते मामलों के बीच भारत में बूस्टर डोज पर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि सभी के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक सुनिश्चित करना प्रमुख मुद्दा था, जिस पर एनटीएजीआई के सदस्यों

10 - किसानों की कर्जमाफी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : सरकार

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों समेत किसानों की कर्जमाफी (loan waiver) का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. यह जानकारी सरकार की ओर से लोकसभा में दी गई. बसपा सांसदों हाजी फजलुर रहमान और गिरीश चंद्र ने इस संबंध में सवाल पूछा था. पढ़ें पूरी खबर.

1 - Car Insurance Policy: कैसे चुनें सबसे अच्छी कार बीमा पॉलिसी ?

वाहनों की बढ़ती खरीद और उसके अनिवार्य बीमा को देखते हुए एक अच्छी पॉलिसी सबसे जरूरी हो जाती है. आप सबसे अच्छी कार पॉलिसी कैसे चुन सकते हैं ? आपको व्यापक कवर चाहिए या तीसरे पक्ष के बीमा ? क्या नॉन-क्लेम बोनस को नई कार में ट्रांसफर किया जा सकता है ? ऐसे सवालों के जवाब और अच्छी कार पॉलिसी चुनने के टिप्स जानने के लिए पढें.

2 - इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी हैं मगर महत्वपूर्ण है यह जानना कि क्लेम कैसे लें ?

जीवन में न जाने कब क्या अप्रत्याशित हो जाए, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अनिवार्य है. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विपरीत परिस्थितियों में काम आती है, क्योंकि कोई भी यह नहीं देखता कि आपके घर में क्या है. लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाली रकम परिवार को सभी मुसीबतों से लड़ने का साहस भी देता है. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पॉलिसी के क्लेम के बारे में जानना जरूरी है. बीमा कंपनियां विवरण गलत होने के कारण क्लेम का भुगतान नहीं करती है. पढ़ें पूरी खबर.

1 - निलंबित सांसद अखिलेश सिंह का माफी मांगने से इनकार, कहा- किसानों और जनहित के मुद्दों को संसद में उठाना क्या गुनाह है?

संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने माफी मांगने से इनकार किया (Akhilesh Singh Refused to Apologise) है. उन्होंने साफ कहा कि चाहे उनकी सदस्यता चली जाए, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे. वे आगे भी किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे. देखें वीडियो.

2 - उदयपुर हादसा LIVE : बेकाबू कार ने ली दो महिलाओं की जान, VIDEO देखने वालों की कांप जाएगी रूह

उदयपुर में एक अनियंत्रित कार ने दुकान के बाहर खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया (car hit two ladies in Udaipur). इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई. देखें पूरा वीडियो.