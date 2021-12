भोपाल। मार्च 2021 तक प्रदेश पर 2.53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है. कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पिछले 5 महीने में सरकार बाजार से 14000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है.(MP 2 lakh 53 thousand crore debtor)





5 माह में 14 हजार करोड़ का लिया कर्ज



कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सवाल में पूछा था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवंबर 2021 तक राज्य सरकार ने बाजार से कब-कब कितना कर्जा लिया है. 30 नवंबर तक राज्य सरकार पर बाजार से लिया गया कितना कर्ज बकाया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने (How much debt on Madhya Pradesh till march 2021) इसके उत्तर में बताया कि राज्य सरकार ने 14 जुलाई 2021 से 17 नवंबर 2021 के बीच 14000 करोड़ रुपए का लोन लिया है.

14 जुलाई 2021 को राज्य सरकार ने 7 फीसदी ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ का लोन लिया.

1 सितंबर 2021 को राज्य सरकार ने 5.99 प्रतिशत की ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया.

15 सितंबर 2021 को राज्य सरकार ने 6.85 प्रतिशत ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया.

22 सितंबर 2021 को राज्य सरकार ने 6.85 फ़ीसदी ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ का लोन लिया.

27 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने 6.85 फ़ीसदी ब्याज दर पर 2000 करोड़ का लोन लिया.

2 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने 6.85 फ़ीसदी ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ का लोन लिया.

17 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने 6.99 फ़ीसदी ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ का लोन लिया.





वित्त मंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार (mp government took loan again 2021 )मार्च 2021 की समाप्ति पर 2.53 लाख करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है. हालांकि कांग्रेस विधायक ने यह भी पूछा था कि 30 नवंबर 2021 तक राज्य सरकार को केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति की कितनी राशि प्राप्त हुई है. इसके जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश को केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति एवं अन्य मदों पर प्राप्त राशि के लिखें अभी प्राप्त नहीं हुए हैं.