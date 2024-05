राहु बना रहा चांडाल योग, केतु खड़ी कर रहा मुश्किलें, राहु-केतु प्रभाव को कम करने के खास उपाय - Ways to avoid RAHU KETU defects

ETV Bharat / state

राहु बना रहा चांडाल योग, केतु खड़ी कर रहा मुश्किलें, राहु-केतु प्रभाव को कम करने के खास उपाय - Ways to avoid RAHU KETU defects

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 16, 2024, 10:23 AM IST | Updated : May 16, 2024, 10:29 AM IST

राहु का चांडाल योग मचाएगा तबाही ( Etv Bharat Graphics )

राहु और केतु वर्तमान में कहां हैं और किन राशियों को प्रभावित कर रहे हैं, हर व्यक्ति जानना चाहता है. क्योंकि राहु और केतु का नाम आते ही लोग चिंतित हो जाते हैं कि उनका मुश्किल समय शुरू होने जा रहा है. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि राहु वर्तमान में चांडाल योग बनाने जा रहा है, जो कई जातकों के जीवन में तबाही ला सकता है. वर्तमाम नें राहु मीन राशि में मंगल के साथ बैठा हुआ है, और केतु कन्या राशि में बुध के घर में बैठा है. ऐसे में इनके प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं.

राहु बना रहा चांडाल योग ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि जब राहु मीन राशि में गुरु के घर में बैठता है, तो चांडाल योग बनता है. इसलिए जितने भी जातक मीन राशि वाले हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है. कोई भी जोखिम वाले काम न उठाएं और काम करने से पहले कई बार सोच समझकर करें. कोई भी अचानक यात्रा न करें. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं कि ये जातक 30 मई तक कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, जो विद्यार्थी हैं वो विशेष ध्यान रखें और बाहर जाने का प्लान ना बनाएं.

केतु कन्या राशि के लिए खड़ी करेगा मुश्किल ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि केतु भी कन्या राशि में बैठा है. कन्या राशि का स्वामी बुध है और केतु बुध में खींचतान रहती है. इस वजह से भी कन्या राशि के जातकों को कई नुकसान हो सकते हैं. ऐसे में कन्या राशि वाले जातक भी सजग रहें, कोई भी नया काम अगर स्टार्ट करते हैं तो इसके भी कई नुकसान हो सकते हैं. कन्या राशि वाले जातक हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और फिलहाल जमीन की खरीदी ना करें. घर, दुकान का निर्माण करना चाहते हैं तो सावधानी बरतें, अभी ना करें तो बेहतर होगा. कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं विशेष ध्यान रखें कि 25 से 30 मई तक सोना, चांदी, तांबा, लोहा किसी भी तरह की धातु न खरीदें. राहु-केतु का प्रभाव कम करने उपाय राहु-केतु के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय हैं. ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि हनुमान जी की सेवा करें, मंदिर में जाएं और हनुमान जी के पास सिंदूर का दान करें. उड़द की दाल मछलियों और पक्षियों को खिलाएं, यदि हो सके तो थोड़ा आटा गीला करके मछलियों को डालें. इससे राहु-केतु से शांति मिलती है. Read more - 2024 में राहु-केतु नहीं बदलेंगे चाल, इन राशि वालों के लिए बनेंगे सिरदर्द, करें ये उपाय राहु-मेष राशि वालों को पहुंचाएंगे लाभ वहीं यह गोचर कुछ राशियों को लाभ भी पहुंचाएगा. राहु की दृष्टि जब मेष राशि पर पड़ेगी तो लाभ ही लाभ होगा, राहु अभी मीन राशि में है, राहु मीन राशि से 25 जून के बाद राशि परिवर्तन कर मेष राशि में जाएगा, जिससे लाभ ही लाभ होगा.

Last Updated : May 16, 2024, 10:29 AM IST