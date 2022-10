1. Article 370 Abrogation: 370 ধারার অবলুপ্তির পর হিংসে কমে পর্যটন বেড়েছে কাশ্মীরে, দাবি রিপোর্টে

370 ধারার অবলুপ্তি (Article 370 Abrogation) ঘটনার পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি বদলেছে ৷ হিংসা কমেছে ৷ পর্যটন বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ একটি প্রতিবেদনে তেমনই লেখা হয়েছে ৷

2. Tollywood Condemns Kamaleshwar Arrest: লজ্জাজনক ! কমলেশ্বরকে আটক করায় নিন্দার ঝড় টলিপাড়ায়

কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে (Kamaleshwar Mukherjee) আটক করার ঘটনায় নিন্দায় সরব (Tollywood Condemns Kamaleshwar Arrest) হলেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit Mukherji) থেকে শুরু করে আবির চট্টোপাধ্যায়, ঋদ্ধি সেন ৷

3. Sadhu Cuts His Wrist: দুর্নীতির রুখতে মোদিকে চিঠি ! প্রতিবাদে হাতের কবজি কাটলেন সাধু

সকাল সকাল নদীতে নেমে স্নান সেরে পাড়ে উঠে নতুন কাপড় পরলেন সাধু ৷ তারপর ধারালো অস্ত্রের কোপে নিজেই নিজের কবজি বাদ দিলেন ৷ কিন্তু কেন (Sadhu takes bath in Saryu River and cuts his own wrist) ?

4. Edible Oil Price: আরও কমবে ভোজ্য তেলের দাম, পূর্বাভাস কেন্দ্রের

ভোজ্য তেল (Edible Oil)-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর (Essential Commodities) দাম গত কয়েকমাসে অনেকটাই কমেছে ৷ আগামিদিনে আরও কমতে পারে ৷ এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

5. Yogi Performs Kanya Pujan: নবমীতে 'কন্যা পূজন' করে নারী সুরক্ষার বার্তা যোগীর

নবমীতে 'কন্যা পূজন' (Yogi Performs Kanya Pujan) করে মহিলাদের সুরক্ষার বার্তা দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (UP CM) ৷ 9 জন নাবালিকার পা ধুইয়ে দেন তিনি (Kanya Pujan on Navmi) ৷

6. JK Prisons DGP Murder: ভূস্বর্গে শীর্ষ পুলিশকর্তার দেহ উদ্ধার, হত্যা বলে প্রাথমিক অনুমান

জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজি কারা হেমন্ত কুমার লোহিয়ার দেহ (Hemant Kumar Lohia) উদ্ধার হল ৷ তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷

7. Alia Bhatt: ঢিলেঢালা আরামদায়ক পোশাকই নয়া স্টাইল স্টেটমেন্ট হবু মা আলিয়ার

ঢিলেঢালা আরামদায়ক পোশাকই এখন নয়া স্টাইল স্টেটমেন্ট আলিয়া ভাটের (Alia Bhatt)৷ মুম্বই বিমানবন্দরে তাঁকে দেখা গেল হাল্কা পোশাকে ৷ তাতেই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন হবু মা (Pregnancy style) ৷

8. KCR: দশমীতে জাতীয় দলের নাম ঘোষণা করতে পারেন কেসিআর

আগামিকাল, দশমীতে দলের জরুরি বৈঠক ডেকেছেন টিআরএস (TRS) সুপ্রিমো কে চন্দ্রশেখর রাও (K Chandrasekhar Rao) ৷ সেদিনই তিনি জাতীয় দলের নাম ঘোষণা করবেন বলে সূত্রের খবর ৷

9. Kajol son Yug in Durga Puja: মায়ের সঙ্গে ভোগ পরিবেশন যুগের, ভিডিয়ো শেয়ার করলেন কাজল

মায়ের সঙ্গে হাতে হাতে দুর্গাপুজোর ভোগ পরিবেশন করল ছেলে যুগও ৷ সোশাল মিডিয়ায় নিজেই ভিডিয়ো শেয়ার করলেন গর্বিত কাজল (Kajol son Yug serves bhog during Durga Puja) ৷

10. Adipurush Teaser Out: অযোধ্যায় মুক্তি পেল আদিপুরুষ ছবির টিজার

অযোধ্যায় মুক্তি পেল প্রভাস এবং কৃতি শ্য়াননের আগামী ছবি 'আদিপুরুষ'-এর টিজার(Adipurush Teaser Out In Ayodhya) ৷ এখান থেকেই যে এই ছবির প্রচার শুরু করবেন, নির্মাতারা তা আগেই জানিয়েছিলেন তাঁরা ৷ রবিবার রাতে অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় ৷