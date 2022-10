অযোধ্যা, 4 অক্টোবর: দুর্নীতির প্রতিবাদে সরযূ নদীতে স্নান সেরে নিজের কবজি কেটে ফেললেন সাধু ৷ এমনই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ৷ সোমবার সকালে রামরাজ্যের সরযূ ঘাটে (Saryu Ghat in Ram Nagari Ayodhya) গঙ্গায় স্নান করে উঠে ওই সাধু তাঁর হাত থেকে কবজি কেটে বাদ দেন ৷ এরপর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় (Sadhu cuts off his wrist over corruption) ৷

সাধুর কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি উদ্ধার হয়েছে ৷ তাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana), এমএনআরইজিএ-র অধীনে মাটি ফেলা (MNREGA soil filling), শৌচালয় প্রকল্প, রাজস্ব এবং জমি সংস্কার, সড়ক নির্মাণ, মেয়েদের বিবাহ সংক্রান্ত প্রকল্পের মতো একাধিক বিষয়ে আর্থিক তছরূপ ও দুর্নীতির (irregularities and corruption) কথা উল্লেখ করেছেন ৷ এগুলি বন্ধ করতে মোদির হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন সাধু (Sadhu writes letter to Prime Minister Narendra Modi) ৷

সাধুর নাম বিমল কুমার ৷ তিনি আদতে বিহারের আরারিয়ায় সিমারনি জেলার সমাজসেবী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা (Samajsevi Gram Panchayat, in the Simarni District in Araria, Bihar) ৷ এদিন সরযূতে স্নান সেরে তাঁর হাতের কবজি কেটে ফেলার ঘটনায় তাজ্জব সকলেই ৷ পুলিশ ও স্থানীয়রা মিলে তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷

সার্কেল অফিসার (Circle Officer, CO) জানিয়েছেন, আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে ৷ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ঘটনা সম্বন্ধে আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে ৷ হাত কাটার আগে সাধু সরযূ ঘাটে স্নান করে নতুন কাপড় পরেন ৷ তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের কবজি কেটে দেন ৷ মেঘা আউটপোস্টের ইন-চার্জ বিজয়ন্ত মিশ্র জানিয়েছেন, ওই সাধু কয়েকটি দুর্নীতির মামলায় মানসিক ভাবে আঘাত পেয়েছিলেন ৷ তাই তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নেন ৷ মানসিক দিক দিয়েও তিনি সুস্থ ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে ৷