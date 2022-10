মুম্বই, 3 অক্টোবর: বলি সুন্দরী কাজল রবিবার সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন তাঁর পুত্র যুগের একটি ভিডিয়ো ৷ নেটপাড়ার এখন রীতিমতো ভাইরাল এই ভিডিয়োটি ৷ আসলে ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে মায়ের সঙ্গে হাতে হাতে দুর্গাপুজোর ভোগ পরিবেশন করছে ছেলে যুগও (Kajal video with son at Durga Puja)৷ দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যকে মায়ের হাত ধরে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সন্তান এই দৃশ্য দেখে খুশি নেটিজেনরাও (Kajol son Yug serves bhog during Durga Puja)৷

ইনস্টাগ্রামে এই ভিডিয়ো শেয়ার করে খুশি কাজল লেখেন, "আমি গর্বিত যে পুজোয় আমার ছেলে পরিবেশন করছে, ভুল চুক সবই আছে...তবে ঐতিহ্য অব্যাহত (Yug Devgn serves bhog during Durga Pu) ৷" সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট হতে না-হতেই দর্শকদের নজর কেড়েছে এই ভিডিয়ো ৷ একজন ভক্ত লিখেছেন, "কাজল ম্যাম, কলকাতা থেকে আপনাকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানাই।" ফায়ার এবং রেড হার্ট-এর ইমোজিও শেয়ার করেছেন নেটিজেনরা ৷

শুধু যে নেটিজেনদেরই মন কেড়েছে এই ভিডিয়ো তা নয়, বলিউডের তারকামহলও তাঁর এই পোস্টের নীচে নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন ৷ অভিনেত্রী দিব্যা দত্ত লিখেছেন, "বাহ্ খুব সুন্দর ! আমি অবশ্য়ই আসব ৷" দুর্গাপুজোয় মাতোয়ারা বাংলা ৷ দেশের অন্যান্য শহরেও এর রেশ চলছে ৷ কোথাও নবরাত্রি তো কোথাও আবার বাঙালি মতেই পাড়ায় পাড়ায় চলছে উমার আরাধনা ৷

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই কাজলের স্বামী অজয়ের হাতে উঠেছে জাতীয় পুরস্কার ৷ 'তানহাজি' ছবির জন্য় এই পুরস্কার জিতে নিয়েছেন তিনি ৷ অন্য়দিকে সুপার মম কাজলও কিন্তু অভিনয় জগৎ থেকে মোটেই দূরে নেই ৷ খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে দেখা যাবে 'দ্য গুড ওয়াইফ' ওয়েব সিরিজে ৷ এছাড়াও 'সালাম ভেঙ্কি' ছবিতেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি ৷