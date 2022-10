.

Adipurush Teaser Out: অযোধ্যায় মুক্তি পেল আদিপুরুষ ছবির টিজার Published on: 2 hours ago

অযোধ্যায় মুক্তি পেল প্রভাস এবং কৃতি শ্য়াননের আগামী ছবি 'আদিপুরুষ'-এর টিজার(Adipurush Teaser Out In Ayodhya) ৷ এখান থেকেই যে এই ছবির প্রচার শুরু করবেন, নির্মাতারা তা আগেই জানিয়েছিলেন তাঁরা ৷ রবিবার রাতে অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় ৷ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পরিচালক ওম রাউত, কৃতি শ্য়ানন এবং সুপারস্টার প্রভাস (Superstars Prabhas or Kriti Sanon in Ayodhya)৷ এই ছবিতে রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্রে রয়েছেন যথাক্রমে 'বাহুবলী'র অভিনেতা প্রভাস এবং সানি সিং ৷ অন্যদিকে কৃতি থাকছেন সীতার চরিত্রে ৷