1. TRS to support Yashwant Sinha: আজ মনোনয়ন পেশ যশবন্ত সিনহার, পাশে আছে টিআরএস

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী হিসেবে আজ মনোনয়ন পেশ করতে চলেছেন যশবন্ত সিনহা (TRS to support Yashwant Sinha)৷ তাঁকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে টিআরএস (Yashwant Sinha to file nomination)৷

2. Assam Flood : 22 লক্ষ মানুষ এখনও দুর্যোগের কবলে , অসমে বন্যায় মৃত বেড়ে 126

গত 24 ঘণ্টায় একজন করে মৃত্যুর খবর এসেছে বারপেতা, কাছাড়, দারাং, করিমগঞ্জ এবং মোরিগ্রাম জেলা থেকে । এ নিয়ে বন্যা-কবলিত অসমে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 126 (Death toll rises to 126 in Assam flood) ।

3. IND vs IRE 1st T20 : হুডার ব্যাটে জয় দিয়ে সফরনামা শুরু ক্যাপ্টেন হার্দিকের

আত্মপ্রকাশে গুজরাত টাইটান্সকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করা বরোদার ক্রিকেটার জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবেও সফরনামা শুরু করলেন জয় দিয়ে । আইরিশদের দেশে দু'ম্যাচের টি-20 সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতের জয় এল 7 উইকেটে (India beat Ireland by 7 wickets to take the lead in the series) ।

4. Bangladesh Padma Bridge: সময়-খরচ দুই বাঁচাবে পদ্মা সেতু, খুশির হাওয়া দুই বাংলার ব্য়বসায়ী মহলে

পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের পর খুশি কলকাতার পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷ অন্যান্য ব্যবসার কারণে কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে যাতায়াত করতে হয় এমন ব্যবসায়ীরাও বেশ খুশি (People from Tourism and Other Businesses Happy for Inauguration of Padma Bridge) ৷ জানালেন, এ বার তাঁদের যাতায়াতের খরচ যেমন কমবে, তেমনই সময়ও বাঁচবে ৷

5. Minor Electrocuted in Haridevpur : জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কিশোরের, চাঞ্চল্য হরিদেবপুরে

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হরিদেবপুরে মৃত্যু হল এক কিশোরের(Minor Electrocuted in Haridevpur) ৷ একটি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় বালকের ৷

6. West Bengal Weather Update : অপ্রতুল নিম্নচাপ, আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে দক্ষিণবঙ্গবাসীকে

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে । হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতেই বর্ষা না হওয়ার আক্ষেপ মেটাতে হবে (West Bengal Weather Update) ৷

7. Sujan on Tripura By-Poll: ত্রিপুরায় ভোট লুঠের পরেও বামেরা দ্বিতীয়: সুজন

ত্রিপুরা বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে আবারও ভোট লুঠের অভিযোগ এ রাজ্যের বাম নেতৃত্বের ৷ রাজ্য সিপিএআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, 23 জুন ত্রিপুরা বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি ভোট লুঠ করেছে (Sujan Chakraborty Criticises BJP for Vote Loot) ৷

8. Teesta Setalvad : সমাজকর্মী তিস্তা শীতলওয়াড়ের গ্রেফতারির প্রতিবাদে রাজপথে বামেরা

মুম্বই থেকে সমাজকর্মী তিস্তা শীতলওয়াড়কে (Teesta Setalvad) গ্রেফতার করে গুজরাত পুলিশের (Gujarat Police) সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড (Anti-Terrorism Squad) বা এটিএস (ATS) ৷ সেই গ্রেফতারের প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে মিছিল করল জেলা বাম ফ্রন্ট ৷ পা মেলালেন বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম-সহ বামফ্রন্টের একাধিক শীর্ষ নেতা (CPIM protest in Kolkata)।

9. PM Narendra Modi : 'গণতন্ত্রে কালো দাগ', জার্মানি সফরে মোদির মুখে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ

রবিবার মিউনিখে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আজ থেকে 47 বছর আগে 1975 সালের 25 জুন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ৷ সেই প্রসঙ্গই এদিন উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর মুখে (PM Modi says emergency is a black spot in democracy) ৷

10. Coronavirus surge: বাড়ছে করোনা, কীভাবে নিজেদের সুস্থ রাখবেন ইএনটি ও দাঁতের চিকিৎসকরা ?

দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও বাড়ছে করোনাভাইরাস (Coronavirus surge)৷ কীভাবে নিজেদের সুস্থ রাখবেন ইএনটি ও দাঁতের চিকিৎসকরা ৷ কারণ তাঁদের সরাসরি রোগীর সংস্পর্শে আসতে হয় ৷