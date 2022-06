মিউনিখ (জার্মানি), 26 জুন : বর্তমানে জি-7 সম্মেলনে যোগ দিতে দু'দিনের জার্মানি সফরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মুখে এল ইন্দিরা গান্ধি জমানার জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ ৷ "ভারতীয় গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থা একটি কালো দাগ" বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi says emergency is a black spot in democracy) ৷

রবিবার মিউনিখে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আজ থেকে 47 বছর আগে 1975 সালের 25 জুন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ৷ মিউনিখে এদিন সেই প্রসঙ্গ তোলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বলেন, "আজ 26 জুন ৷ আজ থেকে 47 বছর আগে এই দিনে ভারতের গণতন্ত্র, যা ভারতবাসীর ডিএনএ, তাকে গলা টিপে, পদদলিত করা হয়েছিল ৷ ভারতীয় গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থা একটি কালো দাগ ৷ "

ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রশংসাও এদিন শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মুখে ৷ বলেছেন, "আমরা ভারতীয়রা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য গর্ববোধ করি ৷ সেই গর্বে আমরা বলতে পারি ভারত গণতন্ত্রের জননী ৷ ভারদের জনগণ গণতন্ত্র ধ্বংস করার সব চক্রান্তকে গণতান্ত্রিকভাবেই ভেস্তে দিয়েছেন ৷ "