একটা লবঙ্গ কীভাবে বদলে দেবে আপনার ভাগ্য ? জানালেন জ্যোতিষী - Clove Solve Problem Your Life

হায়দরাবাদ: পুজো ও আর্য়ুবেদে লবঙ্গের নানান উপায় উপকারিতা আছে ৷ জ্যোতিষেও লবঙ্গকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি ও অর্থ লাভের জন্য লবঙ্গ ব্যবহার করা যায়। রান্নায় সুগন্ধি হিসাবে লবঙ্গের গুণাগুণ অনেক ৷ স্বাস্থ্যের পাশাপাশি এর বাস্তুর ব্যবহার অনেক রয়েছে বলে জানিয়েছেন জ্যোতিষী রাহুল দে (The astrologer gave some tips about Vastu)৷

তিনি বলেন, "যেকোনও শুভ কাজে বেরোনোর আগে একটা মুখে লবঙ্গ দিয়ে বার হন ৷ যে কাজে বেরোচ্ছেন সেই কাজে সাফল্য আসবে ৷ কোনও বাধা থাকলে তা কেটে যাবে ৷ প্রতিনিয়ত যাঁদের কাজে বাধা আসে ৷ অর্থাৎ প্রায় হওয়া কাজ শেষ মুহূর্তে আটকে যায়, সেক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করতে পারে লবঙ্গ ৷ বুধবার পানপাতার মধ্যে দুটো লবঙ্গ, দুটো এলাচ, দুটো সুপুরি নিয়ে গনেশজিকে নিবেদন করুন ৷ টানা সাত বুধবার এমনটা করলে জীবনে সাফল্য আসবে ৷"

এছাড়াও তিনি বলেন, "একটা লবঙ্গ আপনার পার্স কখনও খালি করতে দেবে না ৷ শুক্রবার করুন এই রেমিডি ৷ একটা লাল কাপড়ের মধ্যে দুটো কর্পূর ও দুটি এলাচ ও লবঙ্গ একসঙ্গে বেঁধে পার্সের মধ্যে রেখে দিন ৷ এতে ভালো উপকার পাওয়া যায় ৷ টাকার ব্যাগ খালি হবে না ৷"

ঘুমাতে যাওয়ার আগেও করতে পারেন এই কাজ ৷ টাকা পয়সার সমস্যা হবে না ৷ ঘুমাতে যাওয়ার আগে বালিশের নীচে সাতটি লবঙ্গ রেখে 108 বার ওম নমঃ শিবায় বলে ঘুমিয়ে পড়ুন ৷ এতে টাকা পয়সারও অভাব হবে না ৷ জীবনে উন্নতি আসবে ৷

