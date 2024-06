কাপড়ের দাগ নিমেষেই চলে যাবে, ঘরোয়া উপায়েই মিলবে মুক্তি - How To Remove Stains From Clothes

হায়দারবাদ: মাঝে মাঝে আমাদের প্রিয় কাপড়ে দাগ পড়ে যায় । এটি চা, তেল, ফলের রস, তরকারির মতো যে কোনও কিছু হতে পারে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জামাকাপড় থেকে এই সমস্ত দাগ উঠতে চায় না ৷ বাজারে আজকাল নানা ধরনের ডিটারজেন্ট বেরলেও, কখনও তা কাজ করে, কখনও নয় ৷ আবার দামও হয় অনেক বেশি, যা অনেকের কেনা হয়ে ওঠে না ৷ কিন্তু জানেন কি বাড়িতে থাকা কিছু ঘরোয়া জিনিসপত্র দিয়েই জামাকাপড় থেকে হলুদের দাগ নিমেষেই তোলা সম্ভব ? কী করবেন তা জেনে নিন (It is possible to remove yellow stains from clothes instantly with some household items at home) ৷

তেলের দাগ: আপনার কাপড়ে লিপস্টিক বা তেলের দাগ লেগে থাকে তাহলে ওই জায়গায় সামান্য গ্লিসারিন লাগিয়ে 30 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ৷ এতে সহজেই দাগ দূর করা যায় ।

লেবু দিয়ে: দাগের জায়গায় এক টুকরো লেবু ঘষে নিলে দ্রুত দাগ উঠে যায় । এটা করলে কাপড়ের রং নষ্ট হবে না ।

হাইড্রোজেন পারক্সাইড: অনেক সময় কাপড়ে রক্ত ​​বা লাল কোনও কিছু দাগ পড়লে এটি দূর করতে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্যবহার করার পরামর্শ দেন । দাগযুক্ত জায়গায় সামান্য ডিটারজেন্ট তরল এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড ঢেলে দিন । বলা হয় কাপড় পরে ধুয়ে নিলে দাগ উঠে যাবে ।

লবণ: কাপড়ে মরচের দাগ থাকলে লবণ জলে ভিজিয়ে রাখুন । তারপরে দাগযুক্ত জায়গায় দুই টেবিল চামচ লেবুর রস যোগ করুন এবং সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন । এটি করলে কাপড়ের দাগ উঠে যাবে ।

বেকিং সোডা দিয়ে: অনেকেরই কাপড় থেকে চায়ের দাগ দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে । তবে বেকিং সোডা ব্যবহার করে এই দাগগুলি সহজেই দূর করা যায় । কাপড়ে চায়ের দাগে অনেক সময় দাগ উঠতে চায় না ৷ চায়ের দাগে এক চামচ বেকিং সোডা যোগ করুন এবং ধীরে ধীরে ঘষুন । এরফলে ধীরে ধীরে এই দাগ উঠে যাবে ৷

2011 সালে 'জার্নাল অফ ক্লিনিং সায়েন্স'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গবেষকদের মতে বেকিং সোডা চায়ের দাগ দূর করতে কার্যকর । যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লন্ড্রি টেকনোলজি বিভাগের ডঃ মার্গারেট জনসন এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন । তিনি বলেন, "চায়ের দাগ দূর করতে বেকিং সোডা ভালো কাজ করে ।"

টুথপেস্ট: বিশেষজ্ঞদের মতে, কাপড়ের রং বিবর্ণ না করে সহজেই চায়ের দাগ দূর করতে আমরা যে টুথপেস্টটি ব্রাশ করার জন্য ব্যবহার করি তা ব্যবহার করতে পারি । এর জন্য দাগযুক্ত স্থানে টুথপেস্ট লাগিয়ে 20 মিনিট রাখুন । তারপর পরিষ্কার জল দিয়ে কাপড় ধোয়া যথেষ্ট ।