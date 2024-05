'গম্ভীর'মন্ত্রে এক যুগ আগের মায়াবী রাত ফেরানোর অপেক্ষায় নাইটরা - IPL 2024 FINAL

ETV Bharat / sports

'গম্ভীর'মন্ত্রে এক যুগ আগের মায়াবী রাত ফেরানোর অপেক্ষায় নাইটরা - IPL 2024 FINAL

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 26, 2024, 11:17 AM IST | Updated : May 26, 2024, 11:24 AM IST

তৃতীয়বার ট্রফিজয়ের লক্ষ্যে নাইটরা ( কলকাতা নাইট রাইডার্স-এক্স )

চেন্নাই, 26 মে: সালটা 2012 ৷ দিনটা 27 মে ৷ প্রথম আইপিএল ট্রফি জয় নাইট অনুরাগীদের স্মৃতিতে সতত তাজা ৷ এরপরেও কোটিপতি লিগে খেতাব জিতেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ কিন্তু প্রথম সবকিছু সবসময়ই স্পেশাল ৷ স্বাভাবিকভাবেই 27 মে, 2012 স্মৃতির পরাকাষ্ঠা হয়ে রয়ে গিয়েছে নাইটদের মনে ৷ কালের নিয়ম মেনে আগামিকাল অর্থাৎ, সোমবার 12 বছর পূর্তি হবে শাহরুখ খানের দলের প্রথম ট্রফিজয়ের ৷ তার ঠিক সন্ধিক্ষণে রবিবার সন্ধেয় আরও এক আইপিএল ফাইনালে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ প্রতিপক্ষ আলাদা হলেও অকুস্থল সেই চিপক ৷ মায়াবী চিপকে তাই এক যুগ আগের সেই রাত ফেরাতে বদ্ধপরিকর নাইটরা ৷ সুনীল নারিন বাদে 2012-র সেই বাকি ক্রিকেটাররা সকলেই মোটামুটি বুড়োর তালিকায় ৷ তবে সেই দলের আরও এক সদস্য এবারের দলেও রয়েছেন অন্য ভূমিকায় ৷ চিপকে সেই রাতে অধিনায়ক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের তাজ পরা গৌতম গম্ভীর এখন পার্পল ব্রিগেডের মেন্টর ৷ সেই 'কিংবদন্তি', 'মিথ' গম্ভীরের মস্তিষ্কবলেই তৃতীয় দল হিসেবে ট্রফিজয়ের হ্যাটট্রিক সারতে চায় নাইট রাইডার্স ৷ আরও পড়ুন: হায়দরাবাদে কামিন্স-হেড থাকলেও কলকাতাকেই এগিয়ে রাখছেন অজিদের বিশ্বকাপজয়ী তারকা 12 বছর আগে প্রথম ট্রফিজয়ের মায়াবী সেই রাতের আলো কেড়ে নিয়েছিলেন মনবিন্দর সিং বিসলা ৷ স্টাম্পার-ব্যাটারের 48 বলে 89 রানের মহাকাব্যিক ইনিংস ক্যাবিনেটে প্রথম ট্রফি এনে দিয়েছিল বাদশার দলের ৷ চেন্নাই সুপার 191 রান তাড়া করে পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিয়েছিল কলকাতা ৷ যোগ্য সঙ্গত করেছিলেন মণীশ পাণ্ডে ৷ তাঁর 49 বলে 69 রানের ইনিংসে আরও রঙিন হয়েছিল তিলোত্তমা ৷ আরও পড়ুন: রোহিতের সঙ্গী জাদেজা-পন্ত, বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন মুলুকে পাড়ি ভারতীয় দলের রবিবারও তেমনই এক রাতের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন নাইট অনুরাগীরা ৷ এমনিতেই চলতি টুর্নামেন্টে বিধ্বংসী ফর্মে পার্পল ব্রিগেড ৷ প্রথমবার লিগ টপার হয়ে প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করেছে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথম কোয়ালিফায়ারে হায়দরাবাদকেও হেলায় হারিয়েছে তারা ৷ আপাতত লক্ষ্য ঠোঁট আর কাপের ব্যবধান ঘোচানোর ৷ সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে গম্ভীরমন্ত্রে কি শ্রেয়স হয়ে উঠতে পারবেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি? অপেক্ষা আর কয়েকঘণ্টার ৷

চেন্নাই, 26 মে: সালটা 2012 ৷ দিনটা 27 মে ৷ প্রথম আইপিএল ট্রফি জয় নাইট অনুরাগীদের স্মৃতিতে সতত তাজা ৷ এরপরেও কোটিপতি লিগে খেতাব জিতেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ কিন্তু প্রথম সবকিছু সবসময়ই স্পেশাল ৷ স্বাভাবিকভাবেই 27 মে, 2012 স্মৃতির পরাকাষ্ঠা হয়ে রয়ে গিয়েছে নাইটদের মনে ৷ কালের নিয়ম মেনে আগামিকাল অর্থাৎ, সোমবার 12 বছর পূর্তি হবে শাহরুখ খানের দলের প্রথম ট্রফিজয়ের ৷ তার ঠিক সন্ধিক্ষণে রবিবার সন্ধেয় আরও এক আইপিএল ফাইনালে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ প্রতিপক্ষ আলাদা হলেও অকুস্থল সেই চিপক ৷ মায়াবী চিপকে তাই এক যুগ আগের সেই রাত ফেরাতে বদ্ধপরিকর নাইটরা ৷ সুনীল নারিন বাদে 2012-র সেই বাকি ক্রিকেটাররা সকলেই মোটামুটি বুড়োর তালিকায় ৷ তবে সেই দলের আরও এক সদস্য এবারের দলেও রয়েছেন অন্য ভূমিকায় ৷ চিপকে সেই রাতে অধিনায়ক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের তাজ পরা গৌতম গম্ভীর এখন পার্পল ব্রিগেডের মেন্টর ৷ সেই 'কিংবদন্তি', 'মিথ' গম্ভীরের মস্তিষ্কবলেই তৃতীয় দল হিসেবে ট্রফিজয়ের হ্যাটট্রিক সারতে চায় নাইট রাইডার্স ৷ আরও পড়ুন: হায়দরাবাদে কামিন্স-হেড থাকলেও কলকাতাকেই এগিয়ে রাখছেন অজিদের বিশ্বকাপজয়ী তারকা 12 বছর আগে প্রথম ট্রফিজয়ের মায়াবী সেই রাতের আলো কেড়ে নিয়েছিলেন মনবিন্দর সিং বিসলা ৷ স্টাম্পার-ব্যাটারের 48 বলে 89 রানের মহাকাব্যিক ইনিংস ক্যাবিনেটে প্রথম ট্রফি এনে দিয়েছিল বাদশার দলের ৷ চেন্নাই সুপার 191 রান তাড়া করে পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিয়েছিল কলকাতা ৷ যোগ্য সঙ্গত করেছিলেন মণীশ পাণ্ডে ৷ তাঁর 49 বলে 69 রানের ইনিংসে আরও রঙিন হয়েছিল তিলোত্তমা ৷ আরও পড়ুন: রোহিতের সঙ্গী জাদেজা-পন্ত, বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন মুলুকে পাড়ি ভারতীয় দলের রবিবারও তেমনই এক রাতের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন নাইট অনুরাগীরা ৷ এমনিতেই চলতি টুর্নামেন্টে বিধ্বংসী ফর্মে পার্পল ব্রিগেড ৷ প্রথমবার লিগ টপার হয়ে প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করেছে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথম কোয়ালিফায়ারে হায়দরাবাদকেও হেলায় হারিয়েছে তারা ৷ আপাতত লক্ষ্য ঠোঁট আর কাপের ব্যবধান ঘোচানোর ৷ সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে গম্ভীরমন্ত্রে কি শ্রেয়স হয়ে উঠতে পারবেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি? অপেক্ষা আর কয়েকঘণ্টার ৷

Last Updated : May 26, 2024, 11:24 AM IST