রোহিতের সঙ্গী জাদেজা-পন্ত, বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন মুলুকে পাড়ি ভারতীয় দলের - T20 World Cup 2024

রোহিতের সঙ্গী জাদেজা-পন্ত, বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন মুলুকে পাড়ি ভারতীয় দলের - T20 World Cup 2024

By PTI Published : May 26, 2024, 9:45 AM IST | Updated : May 26, 2024, 9:58 AM IST

প্রথম ধাপে রওনা দেওয়া ভারতীয় দলের সদস্যরা ( বিসিসিআই এক্স হ্যান্ডেল )

