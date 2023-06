শিৱসাগৰ, 9 জুন : উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অসমত সকলোৱে কৰিছে বৰষুণৰ কামনা ৷ ঠায়ে ঠায়ে ৰাইজে লগে-ভাগে পাতিছে ভেকুলী বিয়া ৷ কোনো কোনো ঠাইত বৰষুণ অহাৰ লগতে ধুমুহায়ো দেখুৱাইছে তাণ্ডৱ ৷ শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰৰ ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ অৰ্থে মেঘে গাজি দুটোপাল বৰষুণ আহিছিল যদিও গাজনিৰ লগতে অহা বজ্ৰপাতে কাঢ়ি লৈ গ’ল দুটি প্ৰাণ (Two persons killed in lightning strike) ৷

এই অঘটন সংঘটিত হ’ল শিৱসাগৰৰ পানবেচা অঞ্চলৰ ল'ৰাপোতা চেনীমৰা মিচিং গাঁৱত (Two persons killed in lightning strike in Sivasagar)। বজ্ৰ পৰি দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে পাঁচজন লোক আহত হয় । প্ৰাপ্ত তথ্য মতে আগতীয়া বড়ো ধানৰ খেতি পথাৰত চপাই থাকোঁতে পুৱা হোৱা পাতলীয়া বৰষুণৰ মাজতে পৰা বজ্ৰৰ আঘাতত মৃত্যু হয় অজয় য়েইন(৩৫) আৰু দিগন্ত মিলি(২৮) নামৰ যুৱক দুজনৰ । লগতে ধান কাটি থকা ৰুমী মিলি(১৯), গণেশ মিলি(২২), পুতলা য়েইন(১৭) আৰু উৰ্মিলা য়েইন(২০) বজ্ৰৰ আঘাতত আহত হয় । ইয়াৰে ৰুমী মিলিৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে । আহতসকলক শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে (Lightning strike in Sivasagar)।

