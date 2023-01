Published on: 2 hours ago

গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ আত্মহত্যাৰ আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Mysterious Suicide in Guwahati) । মহানগৰীৰ লালমাটিস্থিত গেম ভিলেজৰ A2 ব্লকৰ চতুৰ্থ মহলাৰ 403 নম্বৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছে ৰমেন সুত্ৰধৰ নামৰ এজন কনিষ্টবলৰ মৃতদেহ (Suicide at Guwahati in Game Village) । উল্লেখ্য় যে বাক্সা জিলাৰ ৰমেন সুত্ৰধৰ নামৰ কনিষ্টবলজনে 1st APBNত প্ৰশিক্ষণৰত অৱস্থাত আছিল । প্ৰশিক্ষণৰত কনিষ্টবলজন মহানগৰীৰ গেম ভিলেজত বেটেলিয়েনটোৰ এটা অস্থায়ী শিবিৰত আছিল ।

মঙলবাৰে নিশা নিজৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰি শিবিৰলৈ আহি আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত শুই পৰে । আজি পুৱা চিপ লৈ থকা অৱস্থাত প্ৰত্য়ক্ষ কৰে একেটা কোঠাতে থকা আন এজন কনিষ্টবলে । পিছত বশিষ্ঠ থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো থানালৈ নিয়ে । অৱশ্যে কি কাৰণে কনিষ্টবলজনে এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বৰ্তমানলৈ সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই । উল্লেখযোগ্য যে গেম ভিলেজত পূৰ্বেও এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।