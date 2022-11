মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ বিদ্যালয়ৰ পৰাই এটি শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা (Attempted to kidnap child from school in Maligaon)৷

কৰ্ম সংস্কৃতি-পোচাক পৰিধানক লৈ বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবৰ বিশেষ জাননী (Assam Assembly dress code) ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ’ব লাগিব বিধানসভা সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰী ৷ মহিলাসকলে পিন্ধিব লাগিব ছুৰিদাৰ, শাৰী, মেখেলা-চাদৰ অথবা আনুষ্ঠানিক পেন্ট-চাৰ্ট ৷ ঠিৰাং কৰিলে সাংবাদিকৰো ড্ৰেছ ক’ড ৷

ডিফুত ডেংগুৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ (Dengue at Diphu) ৷ ডিফু মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালত চিকিৎসাধীন 42 গৰাকী ডেংগু ৰোগী ৷

জামুগুৰিহাটৰ জীয়া ভৰলী নদীৰ দলঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Jamugurihat)৷ ডাম্পাৰ আৰু স্কুটিৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত আৰক্ষীৰ জোৱান ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Supreme Court of India) নামভৰ্তি আৰু চৰকাৰী চাকৰিত ১০ শতাংশ ইডব্লিউএছ (Economically Weaker Section) কোটা প্ৰদান কৰা সংবিধান সংশোধনীৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনবোৰ বাহাল ৰাখিছে ।

কলিয়াবৰৰ ভলাগুৰি সমবায় সমিতি বেংকত চুৰিকাণ্ড (Theft at bank in Kaliabor) ৷ লকাৰ ভাঙি বেংকত চোৰে চলালে লোট-পাত (Theft at bank in Kaliabor) ৷ লুটি নিয়ে পাঁচ লাখ টকা ৷

আজি ৰাস পূৰ্ণিমা (Raas mahotsav 2022) ৷ কৃষ্ণৰ বন্দনাত মুখৰিত হৈছে ৰাজ্য ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰো ৷ ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰা, মঞ্চ সজ্জা ইত্যাদি কামত ব্যস্ত এতিয়া টীয়কবাসী (Final Raas preparation at Teok) ৷

তিৰুমালা মন্দিৰৰ সম্পত্তিৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানমে (Tirumala Tirupati Devasthanams) ৷ ভাৰত চৰকাৰ অথবা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰী চিকিউৰিটিজত অতিৰিক্ত পুঁজি বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্ত অস্বীকাৰ তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানম ট্ৰাষ্টৰ ।

লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত দেওবাৰে নিশা সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (Tense situation in Narayanpur) ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, নাৰায়ণপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত দেওবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত থিতাতে নিহত হৈছিল ধলপুৰ ভেলাইমৰাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসাকৰ্মী ফটিক শইকীয়া ।



বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে ধেমাজিৰ ডেকাপামত এমএচিৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ ছুপাৰ লীগ ফুটবল টুৰ্ণামেন্টৰ আৰম্ভণি (Super League football in Dhemaji)৷ টুৰ্ণামেন্টখনৰ বাচনিভূক্ত খেলুৱৈক ৰিলায়েঞ্চ কোম্পানীয়ে সম্পূৰ্ণ তত্বাৱধান ল'ব ৷