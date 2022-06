কপিলীৰ বুকুত মৰণকাতৰ চিঞৰ (Boat accident in Kapili river) ৷ আশ্ৰয় শিৱিৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত প্ৰাণ হেৰুৱালে চাৰিবছৰীয়া শিশুসহ এগৰাকী মহিলা (2 died in Boat accident) ৷

এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ নামত সংঘটিত হৈছিল এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী । প্ৰাক্তন সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে আন কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি আকৌ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বৰ্তমানৰ প্ৰকল্প সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাই ।

ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগসমূহৰ প্ৰতিনিধি, আগশাৰীৰ উদ্যোগপতি আৰু বিনিয়োগকাৰী সকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক । ভূতত্ত্ব আৰু খনি সঞ্চালকালয় আৰু এছ বি আই কেপিটেল মাৰ্কেটছ লিমিটেডৰ মাজত এখন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ ।

নলবাৰীত বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ১৮ জুনলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰে (Nalbari District disaster management announces to close all educational institutes on Saturday) ।

অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ পৌৰহিত্যত জনতা ভৱনত উপ-সমিতিৰ বৈঠক । অসম চুক্তিৰ আন দফাসমূহৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক সময় নিৰ্ধাৰিত কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰাৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা । চুক্তিখনৰ দফাসমূহৰ ফলপ্ৰসূ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুতৰ বাবে আছুৰ সৈতে শীঘ্ৰে পুনৰ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ।

মহানগৰীত পুনৰ শুকুৰবাৰেও বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান (Close all educational institutes on Friday) ৷ কৃত্ৰিম বানে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত (Artifical flood in Guwahati) শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই ৷

দৰঙত বানৰ ফলত পিপৰা দোকানৰ পৰা শাকতোলালৈ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যানবাহনৰ চলাচলত প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰী কৰিছে (Close road connecting Pipora dokan to Saktola) ৷ লগতে বানাক্ৰান্ত লোকসকলক খাদ্যবস্তুকে ধৰি পশুখাদ্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই ।

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিল তৃণমূল কংগ্ৰেছ দল । উপ-নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ কৰিলে অভিযোগনামা (TMC launches chargesheet ahead of Tripura bye election)। অভিযোগনামাত বিজেপিৰ বিফলতাৰ বিভিন্ন দিশ উন্মোচন কৰিলে টিএমচিয়ে ।

সম্প্ৰতি বিভিন্ন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যবোৰত বুলডোজাৰ অতি সক্ৰিয় হৈ উঠিছে (Bulldozers reign in BJP ruled state)। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হওঁক বা বিৰোধীয়ে হওঁক, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেই তেওঁলোকৰ ঘৰত চলে এই বুলডোজাৰ । একাংশ ৰাজ্যৰ চৰকাৰে বুলডোজাৰক আহিলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে ।

কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ প্ৰস্থানৰ বেদনাক আন এটা ঘটনাৰ সৈতে তুলনা কৰি দক্ষিণৰ অভিনেত্ৰী সাই পল্লৱী সোমাই পৰিল বিতৰ্কত (Sai Pallavi statement on Kashmiri Pandits) । এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ উঠিছে একাংশ ৷