বৰাকৰ সৈতে দহদিনলৈ বিচ্ছিন্ন থাকিব ৰেল যোগাযোগ(Rail service hit in Dima Hasao due to landslides) । হাফলং আৰু জাতিঙ্গাৰ মাজত ভূমিস্খলন হোৱাৰ বাবে ৰেল যোগাযোগ বন্ধ হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে । যাৰবাবে ৰেল ষ্টেছনত যাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ ।

নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু আগ্ৰহ থাকিলে যিকোনো কামেই সম্ভৱ । এই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ঝাৰখণ্ডৰ চাত্ৰাৰ এজন নিৰ্বাচনী বিষয়াই । শাৰীৰিক অসুস্থতা স্বত্বেও পত্নীৰ পিঠিত উঠি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহিল নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকী (Polling officer reached booth riding on wifes shoulder) ।

শনিবাৰে বিয়লি বিপ্লৱ কুমাৰ দেবে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মানিক সাহাক ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা (Manik Saha to be next Tripura CM) । কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ২০১৬ চনত বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিল মানিক সাহাই ৷

আজি পুৱা ঘৰৰ পৰা আহোতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে থকা অসম আৰক্ষীৰ জোৱানজনক চাকৰি কিদৰে পাইছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল । উত্তৰত ড্ৰাইভাৰজনে শেষৰ দিনা ২০ হাজাৰ টকা দিবলগীয়া হৈছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক সদৰি কৰিছিল (Assam CMs driver gets job by paying bribe)।

নিযুক্তিৰ প্ৰসংগৰে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ অখিল গগৈৰ ৷ শনিবাৰে নগাঁৱত সংবাদমেল আয়োজন কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ( Akhil Gogoi organize press conference) । চাওক সবিশেষ ৷

আজি চাহ জনজাতি কল্যাণ, শ্ৰম আৰু সংস্থাপন বিভাগৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই ৷ কাছাৰৰ ডলু চাহ বাগিচাত চৰকাৰৰ দ্বাৰা চলোৱা উচ্ছেদ অভিযান (Eviction in tea garden of Silchar) সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে ৷

অমৃতসৰৰ গুৰু নানক দেৱ হাস্পতালত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire at Guru Nanak Dev Hospital) । হাস্পতালখনৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহুকেইটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ হয় ৷

বিতৰ্কই লগ নেৰা হৈছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক(Lakhimpur Medical College in controversy) । উদ্বোধনৰ দুমাহৰ পাছতে দেৱালত ফাঁট মেলা খবৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰলৈ আনিছিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনক । এইবাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত সোমাল পানী ।

ৰাজ্যিক পর্যায়ৰ উন্নয়ন সমন্বয় আৰু তদাকৰী কমিটীৰ সভাত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে খন্দা হ'ব ৭৫ টাকৈ অমৃত সৰোবৰ পুখুৰী(Amrit Sarovar in Assam) । য'ত থাকিব বিজ্ঞানসন্মত মীন পালনৰ লগতে মূল্যবান বৃক্ষৰোপণৰ ব্যৱস্থা ।

জয়া আখটাৰে শনিবাৰে তেওঁৰ মুক্তি পাবলগীয়া ছবি দ্য আৰ্চিছৰ তাৰকা কলা কুশলীৰ কথা ঘোষণা কৰে । চলচ্চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে অমিতাভ বচ্চনৰ নাতি অগষ্ট্য নন্দা, শ্বাহৰুখ খান-গৌৰী খানৰ জীয়ৰী সুহানা খান আৰু বনি কাপুৰ-শ্ৰীদেৱীৰ সৰু জীয়ৰী খুশি কাপুৰে অভিনয়ৰ জীৱনৰ পাতনি মেলিব (Star kids debut in netflix) ৷