লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ (Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport)ত মহিলা বিমানযাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক’ভিড 19 ৰ অৱস্থিতি । ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল(Guwahati Medical College Hospital)ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

ডুবাইত চুৰি হোৱা 'ফুটবলৰ ঈশ্বৰ' ডিয়েগ’ মাৰাডোনাৰ ঘড়ী উদ্ধাৰ হৈছে অসমত (Maradona's Watch found in Sivsagar) ৷ ক’ত আৰু কেনেকৈ উদ্ধাৰ হৈছে ঘড়ীটো ?

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Dr Himanta Biswa Sarma)ৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক ৷ কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক (Assam cabinet decision) ত ?

অচিৰেই ৮৮৭ কোটি টকা ব্যয়ৰে আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেৰ মুঠ ১৭ টা নতুন প্ৰকল্পৰ কাম (Work on 17 projects in Smart City to begin soon in guwahati)৷ এই ১৭ টা প্ৰকল্পৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ উন্নয়ন , গান্ধীমণ্ডপৰ লাইট আৰু চাউণ্ড শ্ব , বিমানবন্দৰত আদৰণী গেট, দ্বীপৰ বিল, গান্ধীমণ্ডপৰ উন্নয়ণ, অশ্বক্লান্ত দেৱালয়, উমানন্দ দেৱালয়, দক্ষিণপাট সত্ৰ উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ বাবে প্ৰকল্প লোৱাৰ উপৰিও, মহানগৰীত এল ই ডি ষ্ট্ৰীট লাইট স্থাপন , integrated traffic management চিষ্টেম, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধণৰ লগতে মুঠ ১৭ টা প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লৈছে ।

বুধবাৰে উন্মোচন হ’ল দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ (Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi)ৰ আত্মজীৱনী 'Justice for the Judge' ৷ এই আত্মজীৱনীত প্ৰকাশ পাইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ প্ৰসংগ ৷ যাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে (Reaction on Gaurav Gogoi on Ranjan Gogoi's Autobiography) ।

শুকুৰবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস (Swahid Divas celebrate in Assam) ৷ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ দাবী, ‘অথলে যাতে নাযায় শ্বহীদৰ তেজ, ৰূপায়ণ কৰক অসম চুক্তি’ ৷

ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমীৰ ২০২১ চনৰ বেচৰ সমাৱৰ্তন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ (President Ramnath Kovind reached IMA in Dehradun)। ৩১৯ গৰাকী ভাৰতীয় কেডেটে পেৰেডৰ পাছতে ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰে । বিভিন্ন দেশৰ ৬৮ গৰাকী কেডেট এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে ।

এবছৰৰো অধিক সময় দিল্লী সীমান্তত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে কৃষকসকল (farmers to return home)। বহু কৃষক ইতিমধ্যে গাঁৱলৈ ৰাওনা হৈছে । একাংশ কৃষক নেতাই সু-সজ্জিত ট্ৰেক্টৰত নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ ৰাওনা হ'ব ।

জামুগুৰিহাটৰ শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱা বঁটাপ্ৰাপক শিল্পী ভবেন বৰাৰ দেহাৱসান(Artist Bhaben Bora Passes Away) ৷ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন শিল্পীগৰাকীৰ ৷ ৯২ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ শিল্পীগৰাকীৰ দেহাৱসানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ ৷

দিবা-নৈশ(Day Night Football Match) তুমুল প্ৰতিদ্বন্দিতামূলক খেলখনৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ স্পৰ্টছ ক্লাৱৰ হৈ দীপেন দৈমাৰীয়ে গ'ল দি নিজ দলক আগবঢ়াই নিয়ে । অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ গুৱাহাটী দলৰ দীপেন দৈমাৰীয়ে খেলত ৪১ মিনিটত এক দীঘলীয়া কিকেৰে বিপক্ষৰ গ'লৰক্ষকক শলঠেকত পেলাই গ'লটো দিবলৈ সক্ষম হয় ।