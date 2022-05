জেনিনত ইজৰাইলী সেনাই চলোৱা এক অভিযানৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওতে মৃত্যু ঘটে পেলেষ্টাইনৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ(Palestinian reporter killed during Israeli raid) । এই ঘটনাত জেৰুজালেমৰ আল-কুদছ নামৰ বাতৰি কাকতখনৰ আন এগৰাকী সাংবাদিকো আহত হয় ৷ পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি, ইজৰাইলৰ পক্ষৰ পৰা চলোৱা গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সাংবাদিক কেইগৰাকী ।

১৯৯৮ চনত পোখৰাণত ভাৰতে সফলভাৱে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল । যাৰ বাবে এই দিনটো দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস (National Technology Day) হিচাপে পালন কৰা হয় । এই দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে এটা বিশেষ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Gunotsav 2022) ৷ গুণোৎসৱৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু নগাঁও জিলা প্ৰশাসন ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমান মুঠ ১৩,৮২২ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ৷

চাহ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল ৰঙাপৰা (Heated situation at Rangapara) ৷ চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য বকেয়া তথা সমস্যা সমাধানৰ দাবীত ৰঙাপৰাত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই ৰূপায়ণ কৰে এঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী (Tea workers protest at Rangapara) ৷ কেৱল প্ৰতিবাদ কৰাই নহয়, চাহ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান নকৰিলে বাগিচা বন্ধৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

অসমৰ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে এতিয়া যোগদান(Numbers of Assamese youth joined ULFA Independent) কৰা দেখা গৈছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা(স্বাধীন) ত ৷ পুনৰ মৰাণৰ এজন যুৱকে সংগঠনটোত যোগদান কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ যুৱকজন মৰাণৰ ২ নং চৰাইহাবি গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী(Singer abhilesh bora joins ulfa independentent) ।

নলবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক হৃদয় বিদাৰক কাণ্ড ৷ মঙলবাৰে নিশা নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে নৱজাতকৰ মৃতদেহ (Body of newborn baby recovered in Nalbari) । নিশাৰ ভাগতে ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে নৱজাতকটিৰ মৃতদেহটো ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৷

চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা । এতিয়াৰে পৰা নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব (Loudspeaker shall not be used at night) লাউড স্পীকাৰ। শব্দ প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে জাৰি এই বিশেষ নিৰ্দেশনা ।

পৃথিৱীৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি বিল গেটছ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (Bill Gates tests Covid 19 positive) । সুস্থ নোহোৱালৈ আইচ'লেশ্যনত থাকিব বুলি টুইটযোগে জনাইছে গেটছে । ক'ভিড মহামাৰীৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ সময়ত বিশ্বৰ বহু দেশলৈ বিল গেটছে বিভিন্ন ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল ।

মঙলবাৰে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে (Assam Government led by Himanta Biswa Sarma completes one year) । ধুমধামেৰে পালন কৰা হ’ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠান ৷ কিন্তু চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিক লৈ কিমান সুখী ছাত্ৰ সমাজ ? চাওক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে এই বিষয়ত কি কয়(Reaction of Dibrugarh university's students in One year completion of Assam government) ?

নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱা চতেমাৰীত এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ (Unique marriage in Nalbari)। বিয়াৰ ৰভাথলীৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা গোটেই ৰভাথলীৰ ভিতৰলৈকে সজোৱা হৈছে ফুলাম গামোচা আৰু ফুলাম জাপিৰে ৷ এনে ব্যতিক্ৰমি ৰূপত সজাই তোলা ৰভাথলীয়ে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।