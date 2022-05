ৰঙাপৰা, 11 মে’ : মঙলবাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল ৰঙাপৰা (Heated situation at Rangapara) ৷ চাহ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য দৰমহাকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যসমূহ সমাধানৰ দাবীত মঙলবাৰে অসম চাহ মজদুৰ সংঘই ৰূপায়ণ কৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (Tea workers and employees protest at Rangapara) ।

চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল ৰঙাপৰা

ৰঙাপৰাৰ এ পি জে চাহ কোম্পানী লিমিটেড(APJ Tea Company Limited) ৰ অধীনত থকা ধূলাপাদুং, চেঁচা, ঘইৰালি আৰু বৰজুলি চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ তেজপুৰ শাখাই এঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । উল্লেখ্য যে, অসমত থকা এ পি জে চাহ কোম্পানীৰ 17 খন চাহ বাগিচাত হাজাৰ হাজাৰ চাহ শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰীসকল জড়িত হৈ আছে ।

শ্ৰমিক ৰাইজৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰাজি সমাধানৰ দাবীত বিগত সময়চোৱাত কেইবালানি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি অহাৰ পাচতো মালিকপক্ষই সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

ন্যায্য প্ৰপ্তিৰ দাবী ৰঙাপৰাত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ প্ৰতিবাদ

বাগিচাৰ শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰীসকলক যথা সময়ত দৰমহা আৰু ৰেচন আদায়ৰ ব্যৱস্থা কৰা, শ্ৰমিক ৰাইজৰ ভৱিষ্যত নিধিৰ জমা ধন শীঘ্ৰে আদায় দিয়া, চুক্তি অনুসৰি বোনাচৰ বাকী অংশ ধন আদায় দিয়া, শ্ৰমিক লাইনত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিকক অনাদায় হৈ থকা গ্ৰেছুইটি ধন শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰা আদিকে ধৰি কেইবাটাও সমস্যা সমাধানৰ দাবীত অসম চাহ মজদুৰ সংঘই সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ ৷

শীঘ্ৰে চৰকাৰে এই সমস্যা সমাধান নকৰিলে ইয়াতকৈ অধিক জংগী তথা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ’ব চাহ শ্ৰমিক মজদুৰ সংঘই ৷ কেৱল গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰাই নহয়, বাগিচা বন্ধৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

লগতে পঢ়ক : ফাকুৱাৰ দিনাই টিফুক চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ