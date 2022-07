বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নিৰ্মলা মিশ্ৰ আৰু নাই (Nirmala Mishra passes away)৷ হৃদ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শনিবাৰে নিশা শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ ওড়িয়া, বাংলা ছবিৰ লগতে বহুকেইখন অসমীয়া ছবিত গীত গাইছিল তেওঁ (Nirmala Mishra Assamese songs)।

কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতে লাভ কৰিলে প্ৰথমটো সোণৰ পদক (India's first Gold in 2022 edition of the Commonwealth Games) ৷ 49 কেজি ভাৰোত্তোলনত মীৰাবাঈ চানুৱে লাভ কৰিছে এই সোণৰ পদক (Mirabai Chanu clinches gold medal in womens 49kg final) ৷

‘‘আমিনুল ইছলাম ভাৰত বিৰোধী মানুহ ৷ ভাৰত বিৰোধী ব্যক্তিসকলক ধৰিলে আমিনুল ইছলামহতঁৰ ফৰফৰনি উঠে । ভূপেন বৰাই নিজে ওস্তাদি মাৰি নিজেই ফচিছে । দিল্লীত চাগৈ সুধিছে প্ৰমাণ কি আছে দিয়া তেতিয়া চুপ হৈ গ’ল ।’’ বঙাইগাঁৱত দুই বিৰোধীক এইদৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Pijush Hazarika calls MLA Aminul Islam anti Indian) ৷

বাৰামুল্লা জিলাত নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ গুলীত নিহত লস্কৰ ই তৈবা গোটৰ সন্ত্ৰাসবাদী (LeT militant killed in Kashmir) ৷ মৃত সন্ত্ৰাসবাদীটোক বাৰামুলাৰ পাট্টনৰ ইৰছাদ আহমেদ ভাট বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ এই সংঘৰ্ষত আহত হৈছে দুজন সেনা জোৱান আৰু এজন আৰক্ষী জোৱান ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দ্বায়িত্ব লাভৰ পাছৰে পৰা অথন্তৰে লগেই এৰা নাই ভূপেন বৰাক ৷ দলৰ অন্তঃকন্দলে যেন প্ৰতি মূহুৰ্তে অশান্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰদেশ কগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক(APCC president Bhupen Bora) ৷ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত নিজ দলৰ বিধায়কে শাসকীয় দলৰ বিধায়কক ভোট দিয়া বিতৰ্ক মাৰ নৌযাওতেই পুনৰ একেই ঘটনা হ’ল ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ৷ তাৰ মাজতে দল ত্যাগ কৰা, চুকত থাকি বুকুত কামোৰা নেতাসকলৰ বিষয়বোৰতো আছেই ৷

শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপি সাংসদ তাপিৰ গাৱৰ ভ্ৰাতৃ তাহং গাও । তাহং গাৱৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে পাণবজাৰৰ মিনাৰ্ভা হোটেলৰ পৰা তাহং গাৱক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Brother of Arunachal MP rescued in Guwahati) ।

পশ্চিমবংগত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধনসহ ঝাৰখণ্ডৰ তিনিজন কংগ্ৰেছ বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ(Jharkhand Congress MLA's Arrested in West Bengal) । বিধায়ককেইজন ক্ৰমে ইৰফান আনছাৰী, ৰাজেশ কাছাপ আৰু নমন বিক্সাল ।

তিনিমহলীয়া ভৱনত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আঞ্চলিক হোমিঅ'পেথী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু আঞ্চলিক য়ুনানী ঔষধ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ৷ এলাৰ্জিক বিকাৰ আৰু ৰেজিমেণ্টেল থেৰাপীৰ বাবে ক্ৰমে আঞ্চলিক হোমিঅ'পেথী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু আঞ্চলিক য়ুনানী ঔষধ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানক উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়া হ'ব ৷ কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ তথা বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নৱী মুম্বাইৰ খাৰঘৰত উদ্বোধন কৰে আয়ুষ ভৱন কমপ্লেক্সটো(Union AYUSH Minister Sarbananda Sonowal) ৷

দ্বিতীয় গ্ৰেট খালিয়ে তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্য ৷ শৰীৰৰ অৱয়ব, শক্তি অথবা মুখমণ্ডলৰ অৱয়ব দেখিলে যিকোনো মানুহে স্বীকাৰ কৰিব যে, এয়া WWEৰ দ্য গ্ৰেট খালিয়েই ৷ জানক সবিশেষ...

শনিবাৰে গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এক শুভেচ্ছামূলক সভা (BJP organized Greeting meeting in Guwahati) ৷ এই সভাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তিশগড়ৰ ক্ষেত্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰা অজয় জামোৱালক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হয় ৷