কমল নাথৰ পাছত এইবাৰ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হ’বলৈ আহ্বান জনাইছে (Rahul Gandhi should be Congress PM candidate in 2024 polls)৷

পুৰণি বৰ্ষক বিদায় দি এয়া নতুন বছৰক আদৰাৰ দিন ৷ আজি নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিন (New Year celebration)৷ ইফালে শীতকাল সোমোৱাৰ পিছতেই শুভ্ৰ তুষাৰেৰে মনোমোহা হৈ পৰিছে ভূ-স্বৰ্গ কাশ্মীৰ উপত্যকা ৷ কাশ্মীৰৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যই হাত বাউল দি মাতিছে পৰ্যটকক ৷ অৱশ্যে কাশ্মীৰ বুলি ক’লেই সকলোৰে মন যায় খোজ এটা হ’লেও থবলৈ (Tourist spots in the Kashmir Valley)৷

ৰাজস্থানৰ হনুমানগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident in Hanumangarh) ৷ ট্ৰাকে মহতিয়ালে এখন চাৰিচকীয়া বাহন ৷ এই পথ দুৰ্ঘটনাত 5 গৰাকী লোক থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন লোক আহত হয় (Car Truck Collision 5 People Died) ৷

নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময়তে দিল্লী আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভৱ হয় (Earthquake tremors felt in Haryana) । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূ-কম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উল্লেখ কৰা মতে, ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল ৩.৮ ৰিখটাৰ স্কেল ।

উত্তৰ ৱাজিৰিস্তানৰ সীমান্তৱৰ্তী বান্নু জিলাৰ জানিখেলত পাকিস্তানী সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীচালনা । এই গুলীচালনাত নিহত হয় 4 টাকৈ নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সদস্য (4 militants killed in north Waziristan)। গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত পাকিস্তানী সেনাই চলাইছিল সামৰিক অভিযান ।

পোৱা-নোপোৱা, শোক-বিষাদৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গ’ল 2022 ৷ উদয়াচলত হেঙুলী আভা চটিয়াই ভুমুকি মাৰিলে ন-সূৰুযে ৷ আৰম্ভ হ’ল এটা নতুন বছৰ "2023" ৷ সকলোৱে মংগল কামনাৰে আৰাধ্য দেৱতাৰ ওচৰত প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আহিছে এগছি বন্তি ৷ মনত আশা বান্ধিছে সকলোৱে দিনবোৰ যেন সুখময় হয় ৷ স্বাগতম নৱবৰ্ষ 2023 (New Year 2022) ৷

দাৰাগাঁৱৰ বনভোজথলীত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ব্যাপক সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে (Daragaon Tourist Place) ৷ লগে ভাগে এসাজ খাবলৈ দাৰাগাঁও বনভোজথলীত উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক ৷

মহাৰাষ্ট্ৰত নাইজেৰিয়ান ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ দপদপনি ৷ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নৱী মুম্বাই চহৰৰ এটা বাসগৃহৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছসহ 16 নাইজেৰিয়ান নাগৰিকক (Nigerians held in Navi Mumbai) গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

তামুলপুৰক পৃথক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ এবছৰ নৌহওঁতেই ৰাজ্য চৰকাৰে জিলা হিচাপে বাতিল কৰে (Assam District Remerged) ৷ বাক্সা জিলাৰ পৰা তামুলপুৰক পৃথক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাত তামুলপুৰবাসীয়ে যি আনন্দ-উল্লাস কৰিছিল হঠাৎ শনিবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তই চেঁচাপানী ঢালি দিলে (Announcement of Tamulpur as a district) ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত নতুনকৈ গঠন কৰা জিলাসমুহৰ লগতে তামুলপুৰ জিলাখনো বাতিল হোৱা খবৰটোত নতুন বছৰৰ প্ৰাকক্ষণত জিলাখনৰ ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ম্লান কৰে ৷

সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ খাটপথাৰত উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহাসিক খাটপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে সদৌ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ (All Assam Ankiya Bhaona Samaroh)।