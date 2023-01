খাটপথাৰত অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ

মাজুলী, 1 জানুৱাৰী: সত্ৰভূমি মাজুলীত অংকীয়া ভাওনা সমাৰেহেৰে নতুন বৰ্ষক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ৷ সদৌ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহক লৈ উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক খাটপাথাৰত (All Assam Ankiya Bhaona Samaroh in Majuli) ৷ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ জগত গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমিয়া সৃষ্টি অংকীয়া ভাওনা ৷ সেই অমৰ সৃষ্টি জীয়াই ৰাখিবৰ বাবেই আয়োজন কৰা হৈছে অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ (All Assam Ankiya Bhaona Samaroh)৷

শ্ৰী শ্ৰী প্ৰাচীন চামগুৰি সত্ৰ আৰু হৰিদাস বণিয়া আতৈয়ে আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 6, 7, 8 তাৰিখৰ পৰা মাজুলীৰ ঐতিহাসিক খাটপথাৰত অনুস্থিত হ’ব সদৌ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ ।

এই অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহভাগ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে খাটপথাৰৰ ভাওনাস্থলী ৷ ভাওনা সমাৰোহক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ 2023 বৰ্ষত জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত তিনিদিনীয়াকৈ অনুস্থিত হ’বলগা সদৌ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহখনিত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 12 খনকৈ অংকীয়া ভাওনাই অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

এই ভাওনা সমাৰোহত একে সময়তে 4 খনকৈ ভাওনা একেলগে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব যাৰ কাৰণে 4 টাকৈ নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ একে সময়তে এই চাৰিটা নামঘৰত পুৰুষৰ নাম, মহিলাৰ নাম অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিছে ৷ ভাওনা সমাৰোহৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীত 1000 নামতীয়ে দিহানাম পৰিৱেশন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আয়োজকসকলে ৷ কিন্তু এই ভাওনা মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ দেখি প্ৰায় 2000 গৰাকী নামতীয়ে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিব বুলি আয়োজকসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইফালে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ (Shrimanta Sankardeva 575 birth anniversary)লগত সংগতি ৰাখি 575 জোৰা গায়ন বায়ন প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আয়োজকসকলে । ইয়াৰ উপৰিও এই তিনিটা দিনত আলোচনা চক্ৰকে আদি কৰি আন আন বিভিন্ন অনুষ্ঠান হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনীয়াকৈ অনুস্থিত কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰা সদৌ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহৰ সকলো কাৰ্যসূচীত অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে ।

