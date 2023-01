.

Published on: 1 hours ago

তামুলপুৰক পৃথক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ এবছৰ নৌহওঁতেই ৰাজ্য চৰকাৰে জিলা হিচাপে বাতিল কৰে (Assam District Remerged) ৷ বাক্সা জিলাৰ পৰা তামুলপুৰক পৃথক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাত তামুলপুৰবাসীয়ে যি আনন্দ-উল্লাস কৰিছিল হঠাৎ শনিবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তই চেঁচাপানী ঢালি দিলে (Announcement of Tamulpur as a district) ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত নতুনকৈ গঠন কৰা জিলাসমুহৰ লগতে তামুলপুৰ জিলাখনো বাতিল হোৱা খবৰটোত নতুন বছৰৰ প্ৰাকক্ষণত জিলাখনৰ ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ম্লান কৰে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত তামুলপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (Tamulpur become sub division) ৷