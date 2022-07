ভাৰতীয় এয়াৰলাইনছৰ দুৰ্গতি ৷ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে শ্বাৰজাহৰ পৰা হায়দৰবাদ অভিমুখী বিমান অৱতৰণ কৰিলে পাকিস্তানৰ কাৰাচীত (Sharjah hyderabad flight diverted) ৷

বানত বিধ্বস্ত মোদীৰ সপোনৰ গুজৰাট (Gujarat Flood) ৷ মডেল গুজৰাটৰ আৰ্হি জিলিকি থাকিল নক্সাতেই ৷ 48 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰকাণ্ড গাঁতে কঁকাল বেঁকা কৰিছে গুজৰাটবাসীৰ (National Highway 48 covered in potholes filled with water)৷

"বর্ষাশ্ৰীয়ে আলফাত যোগদান কৰিব বুলি কোৱাটো আৰক্ষীৰহে ভাষ্য ৷ আলফাৰ প্ৰতি যদি যুৱ চাম আকৰ্ষিত হৈছে তেন্তে তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰা ৰাজনীতিজ্ঞসকল দায়ী (Barshashree Controversary)৷ এনেদৰে দুমাহ ধৰি বর্ষাশ্ৰীক জেলত সুমুৱাই থোৱা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ অবিবেচক, চৰম অমানৱীয়, অন্যায় আৰু গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী ৷" সংবাদমেলযোগে বৰ্ষাশ্ৰীক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবী কৰি এই মন্তব্য কৰে বাওঁপন্থী দলে ৷

সৰ্বভাৰতীয় আইনী সেৱা বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ (Rajasthan CM at All India Legal Services Meet)। দেশৰ ন্যায়পালিকাৰ বিভিন্ন দিশত মন্তব্য কৰে গেহলটে । প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈকো সমালোচনা । দেশৰ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটিছে বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গেহলটে ।

বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী-আমোলা বিভিন্ন লোকৰ কটু আৰু অশালীন মন্তব্যৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে (Obscene comments against political leader) ৷ তাৰ মাজতে এইবাৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাক অশালীন মন্তব্য কৰি দিপেনৰ দুৰ্দশা ৷

আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ নামত থলুৱা গাহৰি নিধনৰ দৰে চৰকাৰৰ হঠকাৰী নিৰ্দেশনাৰ বিৰোধিতাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজগড়ত একাংশ গাহৰি পালকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ অতিশীঘ্ৰে এই নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী গাহৰি পালক সকলৰ (Protest in Dibrugarh for culling process of Pigs) ৷

বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম(BJP Vice President candidate) ৷ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে এন ডি এ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৷ পশ্চিম বংগৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনখৰ হ’ব এনডিএৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ(Wild elephant menace in Assam) । শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰাতো ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ সমস্যা । ৰঙাপৰাত শনিবাৰে নিশা পুনৰ বন্যহস্তীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ । নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা তিনিটা বনৰীয়া হাতীয়ে নাহৰণি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ১ নং নাহৰণি গ্ৰাণ্টৰ নিৱাসী ৰাজু গোৱালা আৰু সুৰুজ হালোৱাইৰ বাসগৃহটি ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে(Wild elephant demolishes residence in Rangapara) । উল্লেখ্য যে নিশা হলেই ৰঙাপৰা অঞ্চলত সৃষ্টি হয় বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ । বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰাহি মধূসুদন সুঁৱৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

পুনৰ আৰম্ভ হ’ব লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথত যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ পৰিসেৱা (Passenger train between Lamding-Badarpur line will resume)৷ অহা 22 জুলাই পৰা আৰম্ভ হ’ব উক্ত ৰে’ল পৰিসেৱা । ইতিমধ্যে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল কৰ্তৃপক্ষই এই সংক্ৰান্তত এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । 2 মাহ 10 দিন লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথত যাত্ৰীবাহী ৰেল পৰিসেৱা বন্ধ থকাৰ পিচতে আকৌ 22 জুলাইৰ পৰা পুনৰ পাহাৰীয়া লাইনত যাত্ৰীবাহী ৰে’ল চলাচল আৰম্ভ হ’ব ।

যোৰহাট পৰ্যবেক্ষণ গৃহত গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কাৰ্যসূচী (Summer Training Program at Jorhat) ৷ ১১ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পাঁচদিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰে ১৫ জুলাইত ৷ এই কৰ্মশালাত বহুকেইজন সমল ব্যক্তিয়ে কিশোৰসকলৰ আগ্ৰহ অনুসৰি চিত্ৰকলা, গীত, নৃত্য, পহু পালন আদি বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ৷