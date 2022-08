শনিবাৰে আমেৰিকাই আফগানিস্তানৰ কাবুলত বিমানৰে চলোৱা আক্ৰমণত অল কায়দাৰ নেতা আল জৱাহিৰি নিহত হৈছে (Al Qaida leader Al Zawahri killed) ৷ ২০১১ চনত ওছামা বিন লাডেনৰ মৃত্যুৰ পিছত অল কায়দাৰ নেতৃত্ব লৈছিল জৱাহিৰিয়ে (Al Zawahri killed in Afghanistan by US drone strike) ৷

বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমনৱেলথ গেমছত (CWG 2022 ) ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিলে মণিপুৰৰ সুশীলা দেৱীয়ে (Silver medal for India)৷ জুডোৰ মহিলাৰ 48 কিলোগ্ৰামত ৰূপৰ পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় সুশীলাই (Indian judoka Shushila Devi)৷

দিল্লীবাসী এগৰাকী নাইজেৰিয়া মূলৰ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে মাঙ্কিপক্সৰ উপস্থিতি (Second Monkeypox patient in Delhi)৷ ৩৫ বছৰীয়া নাইজেৰিয়ান লোকজনৰ দেহত সোমবাৰে ধৰা পৰিছে মাঙ্কিপ’ক্সৰ উপস্থিতি ।

খহনীয়াৰ কৱলত বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ লতিবাৰী অঞ্চল (Erosion in Bongaigaon)। ঘৰ-বাৰী, কৃষিভূমি জাহ গৈছে মানাহ নৈৰ বুকুত । খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত নৈপৰীয়া ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।

বেঁকী নৈৰ গৰাখহনীয়াত চপৰা-চপৰে খহিছে কলগাছিয়াৰ কৰাৰকুৰ ২ নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথ । যি কোনো মূহুৰ্ততে ২ নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথচোৱা বেঁকী নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে (Erosion caused by Beki river) ৷

প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন নেচার্চ বেকনৰ ৪০ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ৪ আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটি নতুন অনুষ্ঠান কাৰ্যকৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে(Natures Bacon-a nature loving organization) ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ চেতনা অধিক জাগ্ৰত কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই কাৰ্যসূচী ৷

বিশ্বনাথত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা(Fraud in name of making Ayushmann Cards) । আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা দুজন কৰ্মচাৰীক আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে । কৰ্মচাৰী দুজনে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল ১৫০ টকাকৈ(Corruption in making Ayushmann Cards) ।

এটা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা ৷ তাৰ পাচত সৃষ্টি হোৱা এক শোকাৱহ পৰিৱেশ (Road accident at Puranigudam) ৷ একেলগে জ্বলিল পিতৃ-মাতৃ-পুত্ৰৰ চিতা ৷ মূহুৰ্ততে নিঃশেষ এটা পৰিয়াল ৷

Vovinam চেম্পিয়নশ্বিপত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি সোণৰ পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে দীপামণি কলিতা (Vovinam Martial Art Championship) । নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ৩০ জুলাইত অনুষ্ঠিত হৈ যায় চতুৰ্থ বাৰ্ষিক Vovinam চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২২ (Vovinam martial art championship held at Guwahati) ৷

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ প্ৰধান সচিবক স্মাৰকপত্ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ । উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ আৰু হাফলং পৌৰ বৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ(Memorandum to NCHAC principal secretary by TMC) ৷