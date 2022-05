শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পৰিল হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠান ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৫ টাকৈ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে এই অনুষ্ঠানত (Amit Shah lays foundation stone of five development project) ৷ সামৰণি অনুষ্ঠানত ডাঙি ধৰা হ’ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ এবছৰীয়া কাম-কাজৰ খতিয়ান ৷

"আজিৰ দিনটো সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব"- এই মন্তব্য মৰাণৰ আৰক্ষীৰ চক্ৰ পৰিদৰ্শকৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীয়ে মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীক প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান(President's Colour Award to Assam police) শীৰ্ষক সন্মান ৷ এই সন্মান লাভৰ পিছতে মৰাণৰ আৰক্ষীসকলৰ মাজত দেখা যায় আনন্দ-উল্লাস ৷

আজি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ এবছৰ পূৰ্ণ হ’ল ৷ মঙলবাৰে চৰকাৰখনৰ বৰ্ষপুৰ্তিৰ বাবে এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই ৰাজহুৱা সভাত অংশ লয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Union home minister Amit Shah) ৷

এইখন চৰকাৰ দিল্লীৰ ওচৰত আঠু লৈ জীয়াই আছে । চৰকাৰখনৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ কামকাজক লৈ এইদৰে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷ গগৈৰ অভিযোগ, চৰকাৰখনে বিদ্যালয়ৰ পৰা মাতৃভাষা নোহোৱা কৰাৰ বাবে কৌশলপূৰ্ণ ষড়যন্ত্রত লিপ্ত হৈছে ।

নগাঁৱৰ চামগুৰিত ডকাইতিৰ চেষ্টা । দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত স্থানীয় এটা গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী (Firing in Samaguri)। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ।

পথাৰো আমাৰ, বজাৰো আমাৰ দখলৰ শ্লোগানেৰে গুৱাহাটী জয়ানগৰ চাৰিআলিত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ । ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল বৃন্দাবন চুপাৰ মাৰ্ট (Brindaban Super mart officially opened in Guwahati) ৷

এটা অনলাইন প্ৰতিযোগিতাত দুখনকৈ অসমীয়া ছবিয়ে লাভ কৰিলে বঁটা (Award winning assamese films) ৷ অসমীয়া ছুটি ছবি ‘নাৰী’ আৰু অসহায়ে লাভ কৰিলে চাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেচ্টিভেল এৱাৰ্ড ২০২২ ৷

এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে (Assam Government led by Himanta Biswa Sarma completes one year) । বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ অক্ষয় বন্তিত তেল ঢালি চৰকাৰৰ উন্নয়ন কামনা কৰিলে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে বিজেপিৰ স্থানীয় সদস্যসকলে ৷ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কৰ মংগল কামনাৰ কৰে বৰ নামঘৰত উপস্থিত লোকসকলে ৷

এটা বিশেষ ঘটনাই জোকাৰিছে সমগ্ৰ দেশ । ৰাঁচী বিমান বন্দৰত এটি বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুক বৰ্ডিঙৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল ইণ্ডিগ' বিমানৰ কৰ্তৃপক্ষই (Specially abled child barred from boarding Indigo flight) । মূহুৰ্ততে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সেই ভিডিঅ । এই লৈ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ বিমান মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ(Scindia on Indigo incident) । এসপ্তাহৰ ভিতৰত ঘটনাৰ প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ DGCAক (Scindia on DGCA factfinding team) ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰত আৰক্ষীয়ে তহল দি থকাৰ সময়তে উদণ্ড বাইক চালকৰ বাইকৰ খুন্দাত গুৰুত্বৰ ভাৱে আহত হয় এজন আৰক্ষীৰ জোৱান(Police seriously injured in bike collision) । মাণিকপুৰত আৰক্ষীৰ এটা দলে তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে জাকুৱাপাৰাৰ উদণ্ড বাইক চালক কৰ্তব্যমণি ৰায় নামৰ যুৱকজনৰ বাইকৰ খুন্দাত আহত হয় আৰক্ষী জোৱানজন।