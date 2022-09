দুলীয়াজানৰ বিধায়ক তেৰচ গোৱালাৰ বাসগৃহত বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হয় ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড (Fire broke out in MLA Teras Gowala house) । বিধায়কগৰাকীৰ পাকঘৰ আৰু শোৱনি কোঠাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড (Fire incident in Duliajan) ।

সত্ৰনগৰী বৰপেটাত পালন কৰা হয় মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি (426th death anniversary of Madhavdev) ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে বুধবাৰে নিশা সত্ৰত পৰিৱেশন কৰা হয় ভাওনা (Bhaona performance at Barpeta satra) ৷

পুনৰাবৃত্তি হ'ব নেকি বাঘজান কাণ্ডৰ (Baghjan fire incident)? মাগুৰি বিলত নতুন তৈলখাদ স্থাপনে বিলখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে তীব্র ভাবুকি (threat to the Maguri Beel) । পুনৰ নতুন তৈলখাদ স্থাপনক লৈ সৰৱ পৰিৱেশকৰ্মীৰ লগতে বাঘজানবাসী ।

আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা মহিলাক সম্বৰ্ধনা জনালে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক মৰাণ শাখাই (felicitation to self reliant SHG by Moran SBI) । ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক মৰাণ শাখাৰ উদ্যোগত 'মোৰ বেংক : মোৰ আত্মসহায়ক গোট' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী সম্পন্ন ।

‘‘মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী শিশু নাটৰ ৰচক (World first children drama writer Madhavdev) ৷ তেওঁ নাটসমূহ ৰচনা কৰাৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য প্ৰান্তীয় ভাষাত এনেধৰণৰ নাট ৰচনা হোৱা নাছিল’’ ৷ বুধবাৰে বৰপেটা সত্ৰৰ কৰাপাটৰ সন্মুখত আয়োজন কৰা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ সোঁৱৰণী সভাত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে ড৹ ননীগোপাল মহন্তই ৷

নিযুক্তিকেন্দ্ৰিক দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কদ্বয় আশ্ৰাফুল হুছেইন আৰু ৰফিকুল ইছলামৰ লগতে কংগ্ৰেছ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ বিধানসভা চৌহদত প্ৰতিক্ৰিয়া । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হোৱা প্ৰতিটো নিযুক্তিৰ আঁৰত আছে দুৰ্নীতি আৰু দালালৰাজ । এই কথা তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ হৈছে ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত দেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত ২ টা পিষ্টলসহ আটক এজন (Man arrested with pistols in Bongaigaon ) ৷ আটকাধীন যুৱকজন কীৰ্ত্তনপাৰা ২ য় খণ্ডৰ ইমৰান হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

জেহাদী সম্পৰ্কে অসম আৰক্ষীয়ে যেতিয়ালৈকে খবৰ আৰু তথ্য পাই থাকিব তেতিয়ালৈকে অভিযানো অব্যাহত থাকিব ৷ গোৱালপাৰাত উপস্থিত হৈ আজি এই মন্তব্য কৰে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে ১৭ ৰ পৰা ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত লণ্ডন ভ্ৰমণ কৰি ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিব (President Murmu to attend Queen Elizabeth funeral) ।

বিকী-কেটৰিণাৰ শেহতীয়া ভাইৰেল হোৱা ফটো দেখি জল্পনা-কল্পনাত শুব পৰা নাই অনুৰাগী ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিকী-কেটৰিণা স্ক্ৰীণত একেলগে দেখা পাই অনুৰাগীৰ গা একেবাৰে সাতখন আঠখন ৷ শ্বুটিঙৰ পৰা ছবিবোৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। দুয়োকে সাংঘাতিক ধুনীয়া দেখাইছে ফটোবোৰত !