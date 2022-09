.

মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি: বৰপেটা সত্ৰত পৰিৱেশন নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনা Published on: 47 minutes ago

Koo_Logo Versions

সত্ৰনগৰী বৰপেটাত পালন কৰা হয় মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি (426th death anniversary of Madhavdev) ৷ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে বুধবাৰে নিশা সত্ৰত পৰিৱেশন কৰা হয় ভাওনা (Bhaona performance at Barpeta satra) ৷ সত্ৰীয়া ৰীতি আৰু পৰম্পৰা অনুসৰি গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে শংকৰী সংস্কৃতিক ভাওনা দলে দৈতাৰি ঠাকুৰদেৱ বিৰচিত নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনাখন পৰিৱেশন কৰে ৷ পিংকুমনি দাসৰ পৰিচালনাত বৰপেটা সত্ৰত নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনাখনত বৰপেটা সত্ৰৰ বিভিন্ন বংশৰাসকলে অভিনয় কৰে ৷ বৰপেটা সত্ৰত পূৰ্বৰ পৰাই গুৰুদুজনাৰ কীৰ্তন উপলক্ষে সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি বৰপেটা সত্ৰৰ বংশৰা আৰু হাটীগোটসমূহেও ভাওনা পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত হয় (Death anniversary of Madhavdev observe in Barpeta) ৷