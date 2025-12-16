وجے دیوس پر 'آپریشن سندور' کی یاد: ترک ساختہ پاکستانی ڈرون کو ہندوستانی فوج نے مار گرایا تھا
'آپریشن سندور' 7 مئی 2025 کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد شروع کیا گیا تھا، جس میں 26 معصوم شہریوں کی جانیں گئیں۔
Published : December 16, 2025 at 4:33 PM IST
نئی دہلی: 10 مئی کو، ہندوستانی فوج نے 'آپریشن سندور' کے دوران ہندوستانی افواج کی طرف سے مار گرائے جانے والے ترک ساختہ پاکستانی ملٹری ڈرون کی نمائش کی۔ 9 مئی کو، ہندوستان کے مغربی محاذ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، پاکستانی فوج نے 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب ہندوستانی فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد فضائی حدود کی خلاف ورزیاں اور ڈرون دراندازی کی۔
بھارتی فوج نے انکشاف کیا کہ 300 سے 400 ڈرون 36 مقامات پر تعینات کیے گئے تھے، جن میں سے کئی کو بھارتی فورسز نے حرکیاتی اور غیر حرکیاتی دونوں طریقوں سے مار گرایا تھا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرون ترکی کے ساختہ اسسگارڈ سونگار "Assisgard Songar" ماڈل کے تھے۔
آپریشن سندور تعزیری اور ٹارگٹڈ آپریشن
آپریشن سندور، جو 7 مئی 2025 کو شروع کیا گیا، پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد، جس میں 26 شہریوں کی جانیں گئیں، لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے پار اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے ایک تعزیری اور ٹارگٹڈ آپریشن تھا۔
ہندوستان نے لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) میں دہشت گردوں کے نو بڑے لانچ پیڈ کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ اس آپریشن میں 100 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ یہ آپریشن، ہوائی، زمین اور سمندر میں کیا گیا، جو ہندوستانی فوج، فضائیہ اور بحریہ کے درمیان ہم آہنگی کا ایک ہموار مظاہرہ تھا۔
انتہائی اثر انگیز فضائی کارروائیاں
ایک سرکاری ریلیز کے مطابق، ہندوستانی فضائیہ نے پاکستان بھر میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف درست حملے کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس نے سرکاری بریفنگ کے دوران پیش کیے گئے نقصان کے بصری ثبوت کے ساتھ نور خان ایئر بیس اور رحیم یار خان ایئر بیس جیسے اہداف کے خلاف انتہائی اثر انگیز فضائی کارروائیاں کیں۔
سطح سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم
فضائیہ کا مضبوط فضائی دفاعی ماحول سرحد پار سے جوابی ڈرون اور یو اے وی (UAV) حملوں کے دوران ہندوستانی فضائی حدود کی حفاظت میں اہم ثابت ہوا۔ مقامی طور پر تیار کردہ آکاش سطح سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور پرانے پلیٹ فارمز جیسے کہ پیچورا اور او ایس اے، اے کے (OSA-AK) کو ایک تہہ دار دفاعی گرڈ میں مؤثر طریقے سے تعینات کیا گیا تھا۔
ریلیز کے مطابق، آئی اے ایف کے انٹیگریٹڈ ایئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نے فضائی اثاثوں کے ریئل ٹائم کوآرڈینیشن کو فعال کیا، جس سے ہندوستانی افواج کو فضائی خطرات کو مؤثر طریقے سے بے اثر کرنے اور تنازع کے دوران نیٹ سینٹرک آپریشنز کو برقرار رکھنے کا موقع ملا۔
دفاعی اور جارحانہ دونوں کرداروں میں تیاری اور تاثیر
ریلیز کے مطابق ہندوستانی فوج نے بھی دفاعی اور جارحانہ دونوں کرداروں میں اپنی تیاری اور تاثیر کا مظاہرہ کیا۔ آرمی ایئر ڈیفنس یونٹس، ایئر فورس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، کندھے سے چلنے والی مان پیڈس (MANPADS) اور LLAD بندوقوں سے لے کر طویل فاصلے تک SAMs تک وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کو تعینات کیا ہے۔
یہ یونٹس ڈرون کی لہروں کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی طرف سے شروع کیے گئے گولہ بارود کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ایسے واقعات کے جواب میں ہندوستان نے مناسب فوجی کارروائی کی جس میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے اور فضائی اڈوں پر بمباری شامل ہے۔ فوج کے اقدامات نے دفاعی اور جارحیت دونوں میں ہندوستان کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔