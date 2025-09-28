ETV Bharat / international

"ہمارا ایک پڑوسی عالمی دہشت گردی کا مرکز ہے،" جے شنکر نے یو این جی اے میں پاکستان کو گھیرا

جے شنکر نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح ہندوستان کو پاکستان کی وجہ سے دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 28, 2025 at 6:54 AM IST

اقوام متحدہ: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہفتہ کے روز پاکستان پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان آزادی کے بعد سے دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے کیونکہ اس کا پڑوسی عالمی دہشت گردی کا مرکز ہے۔

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے عام مباحثے سے اپنے خطاب میں جے شنکر نے کہا کہ پہلگام حملہ پاکستان کی سرحد پار بربریت کی تازہ ترین مثال ہے۔

جے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے عالمی رہنماؤں سے اپنے خطاب کا آغاز "ہندوستان کے لوگوں کو نمسکار" کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے بڑے بین الاقوامی دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری کسی ایک ملک سے منسوب کی جاتی رہی ہے جس کا واضح حوالہ پاکستان ہے۔

"ہندوستان کو آزادی کے بعد سے دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ اس کا پڑوسی عالمی دہشت گردی کا مرکز ہے،" وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال میں حاضرین کی تالیوں کے بیچ یہ بیان دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی شہری اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں وافر تعداد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے ہونے والی بربریت کی تازہ ترین مثال اس سال اپریل میں پہلگام میں معصوم سیاحوں کا قتل ہے۔

جے شنکر نے مزید کہا کہ ہندوستان نے اپنے لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف تحفظ دینے کا حق استعمال کیا اور اس کے منتظمین اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا۔

ہندوستان نے متنبہ کیا کہ جو لوگ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی حمایت کرتے ہیں انھیں پتہ چلے گا کہ وہ انہیں کاٹنے کے لئے واپس آئے گا۔ بھارت نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں مئی میں آپریشن سندور شروع کیا تھا، جس میں 26 شہری مارے گئے تھے۔

ہندوستان نے یوکرین اور غزہ میں دشمنی ختم کرنے کا مطالبہ کیا:

ہندوستان یوکرین اور غزہ میں دشمنی کے خاتمے کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور امن کی بحالی میں مدد دینے والے کسی بھی اقدام کی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80 ویں اجلاس کے عام مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے، جے شنکر نے کہا، "ہم میں سے ہر ایک کے پاس امن اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع ہے۔"

انہوں نے کہا کہ تنازعات کے معاملے میں، خاص طور پر یوکرین اور غزہ میں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو براہ راست ملوث نہیں ہیں، ان کا اثر محسوس کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال کے باوقار پوڈیم سے عالمی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے، جے شنکر نے کہا کہ ایسے ممالک جو تمام فریقوں کو شامل کر سکتے ہیں، انہیں حل تلاش کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔

انہوں نے کہا، بھارت دشمنی کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے اور امن کی بحالی میں مدد دینے والے کسی بھی اقدام کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جب دو اہم تنازعات جاری ہیں، ایک یوکرین اور دوسرا مغربی ایشیا میں، لیکن لاتعداد دیگر اہم مسائل خبروں میں بھی نہیں آتے۔

انہوں نے کہا کہ توانائی اور خوراک کی حفاظت خاص طور پر 2022 کے بعد تنازعات اور خلل کا پہلا شکار ہوئے ہیں۔ دولت مند معاشرے سب سے پہلے پہل کرتے ہیں اور خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔ وسائل سے محروم معاشروں نے زندہ رہنے کی جدوجہد کی ہے، اور پھر صرف منافقانہ تقریریں سنی ہیں۔

