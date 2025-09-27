پاکستان کا اقوام متحدہ میں ’’غیر ذمہ دارانہ رویہ‘‘، شہباز شریف نے دیا مضحکہ خیز بیان، بھارت کی تنقید
اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کی فرسٹ سکریٹری پیٹل گہلوت نے کہا، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے خود اپنا مذاق بنایا ہے۔
Published : September 27, 2025 at 12:10 PM IST
نیویارک: ہندوستان نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے 80ویں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان پر مئی کی کشیدگی میں "فتح" کے دعوے کا مذاق اڑاتے ہوئے، "مضحکہ خیز ڈرامہ" کرنے اور دہشت گردی کی تعریف کرنے کا الزام لگایا۔
جنرل اسمبلی میں ہندوستان کے جواب کے حق کا استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن کی فرسٹ سکریٹری پیٹل گہلوت نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے ملک کے ہوائی اڈوں کی تباہی کو ایک فتح کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
ان کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے، فرسٹ سیکریٹری نے اسلام آباد پر دہشت گردوں کو تحفظ دینے اور دہشت گردی کے مرکز کے طور پر اپنے کردار کو چھپانے کے لیے "مضحکہ خیز بیانیہ" گھڑنے کا الزام لگایا۔
فرسٹ سیکرٹری نے مئی کے تنازعے کے بارے میں شریف کی تصویر کشی کو بھی مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی دھمکیاں تب ہی ختم ہوئیں جب بھارتی فوج نے 10 مئی کو کئی پاکستانی فضائی اڈوں کو تباہ کر دیا۔
انہوں نے کہا، "پاکستانی وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کا بھی عجیب و غریب بیان دیا، اس معاملے پر ریکارڈ واضح ہے۔ 9 مئی تک پاکستان بھارت پر مزید حملوں کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ لیکن 10 مئی کو اس کی فوج نے براہ راست ہم سے لڑائی بند کرنے کی اپیل کی۔
اس دوران بھارتی فوج نے کئی پاکستانی فضائی اڈوں کو تباہ کر دیا۔ اس نقصان کی تصاویر یقیناً عوامی طور پر دستیاب ہیں۔ اگر تباہ شدہ رن وے اور جلے ہوئے ہینگرز فتح کی طرح لگتے ہیں، جیسا کہ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا، تو پاکستان اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔"
پیٹل گہلوت نے 25 اپریل 2025 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی کارروائی کا حوالہ دیا، جہاں اس نے 22 اپریل کو جموں اور کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں کے قتل عام کے لیے ذمہ دار پاکستان کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم "مزاحمتی محاذ" کا دفاع کیا، جس میں 26 لوگ مارے گئے تھے۔
قابل ذکر ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کے اس بیان کا ملک بھر میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لوگ پاکستان پر اپنی تباہی کا جشن منانے پر بھی ہنس رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آج صبح اس اجتماع میں ہم نے وزیر اعظم پاکستان کا ایک بیہودہ ڈرامہ دیکھا جنہوں نے ایک بار پھر دہشت گردی کو بڑھاوا دیا، جو کہ ان کی خارجہ پالیسی کا محور ہے، تاہم ڈرامے اور جھوٹ کی کوئی بھی رقم حقائق کو چھپا نہیں سکتی، یہ وہی پاکستان ہے جس نے 25 اپریل 2025 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے پاکستان کو تحفظ فراہم کیا۔ ہندوستانی مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں سیاحوں کا وحشیانہ قتل عام۔
پاکستان کی مکروہ تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے، گہلوت نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں شراکت دار ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے کئی دہائیوں تک اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کی کوششوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وزراء نے کئی دہائیوں سے دہشت گرد کیمپ چلانے کا اعتراف کیا ہے۔
انہوں نے سینئر پاکستانی فوجی اور سویلین حکام پر دہشت گردوں کی سرعام تعریف کرنے اور آپریشن سندھ کے دوران بہاولپور اور مریدکے پر ہندوستان کے حملوں میں مارے گئے "بدنام دہشت گردوں" کو خراج تحسین پیش کرنے کا الزام بھی لگایا۔
انہوں نے کہا کہ "دہشت گردی کو پھیلانے اور برآمد کرنے کی ایک طویل روایت رکھنے والے ملک کو اس سمت میں انتہائی مضحکہ خیز بیانیہ پھیلانے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ یاد رہے کہ اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شراکت دار ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے ایک دہائی تک اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی۔ اس کے وزراء نے حال ہی میں کئی دہائیوں سے دہشت گرد کیمپ چلانے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ ایک بار پھر منافقت کی سطح پر بڑھنے کے بعد حیرت انگیز طور پر اس وقت نہیں آنا چاہیے۔ اس کا وزیر اعظم۔"
فرسٹ سیکرٹری نے مزید کہا، "ایک تصویر ہزار الفاظ بولتی ہے، اور ہم نے آپریشن سندھ کے دوران بہاولپور اور مرید میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ہندوستانی فوج کے ہاتھوں مارے گئے دہشت گردوں کی بے شمار تصاویر دیکھی، جب پاکستان کے اعلیٰ فوجی اور سویلین حکام عوامی طور پر ایسے بدنام زمانہ دہشت گردوں کی تعریف اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو کیا حکومت کے رجحانات پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟"
ہندوستان کے ردعمل نے دہشت گردی کے خلاف اس کے زیرو ٹالرنس کے موقف کو واضح کیا۔ گہلوت نے زور دے کر کہا، "سچائی یہ ہے کہ ماضی کی طرح، پاکستان ہندوستان میں معصوم شہریوں پر دہشت گردانہ حملوں کا ذمہ دار ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح کی کارروائیوں سے بچانے کے لیے اپنے حق کا استعمال کیا ہے اور ان کے منتظمین اور قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا ہے۔"
انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان فوری طور پر تمام دہشت گرد کیمپوں کو بند کر کے مطلوب دہشت گردوں کے حوالے کرے۔ انہوں نے یہ بھی متنبہ کیا کہ ہندوستان "جوہری بلیک میلنگ" کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردوں اور ان کے اسپانسر دونوں کو جوابدہ ٹھہرائے گا۔ گہلوت نے شریف کی امن کی کال پر بھی تبصرہ کیا اور اس کے اخلاص کو چیلنج کیا۔ انہوں نے پاکستان کی "نفرت، تعصب اور عدم برداشت" کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی قیادت پر زور دیا کہ وہ اپنی سیاسی گفتگو پر نظر ثانی کرے۔
انہوں نے کہا، "سچ یہ ہے کہ ماضی کی طرح، پاکستان ہندوستان میں معصوم شہریوں پر دہشت گردانہ حملوں کا ذمہ دار ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح کی کارروائیوں سے بچانے کے لیے اپنے حق کا استعمال کیا ہے اور مجرموں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ہندوستان کے ساتھ امن کی بات کی ہے، اگر وہ واقعی مخلص ہیں تو راستہ صاف ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ تمام دہشت گرد کیمپوں کو فوری طور پر بند کرے اور ہندوستان میں مطلوب دہشت گرد کیمپوں کو فوری طور پر بند کرے۔" پاکستان کی سیاسی اور عوامی گفتگو اس اجتماع میں نفرت، تعصب اور عدم برداشت کی تبلیغ کر رہی ہے، واضح طور پر ان کے لیے آئینے میں دیکھنا بہت دیر سے باقی ہے۔"
ہندوستان کے دیرینہ موقف کی توثیق کرتے ہوئے، گہلوت نے زور دیا کہ پاکستان کے ساتھ تمام تصفیہ طلب مسائل کو دو طرفہ طور پر حل کیا جانا چاہیے، "کسی تیسرے فریق کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ "ہندوستان اور پاکستان نے طویل عرصے سے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کے درمیان کسی بھی تصفیہ طلب مسائل کو دو طرفہ طور پر حل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کسی تیسرے فریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارا دیرینہ قومی موقف ہے۔"