'آپریشن سندور صرف اٹھیاسی گھنٹے کا ٹریلر تھا' سی او ایس جنرل اوپیندر دویدی نے پاکستان کو کیا خبردار
جنرل دویدی نے کہا، مسلح افواج انہیں (پاکستان) کو اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ذمہ داری سے نمٹنے کا طریقہ سکھانے کے لیے تیار ہیں۔
Published : November 17, 2025 at 2:02 PM IST
نئی دہلی: چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اوپیندر دویدی نے پیر کے روز روشنی ڈالی کہ کس طرح ہندوستانی مسلح افواج کی تیز رفتار کارروائی اور دفاعی صلاحیتوں نے ہندوستان کو آپریشن سندور کی شکل میں پاکستان کو مناسب جواب دینے کی اجازت دی۔
اس آپریشن کو '88 گھنٹے کا ٹریلر' قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو مسلح افواج انہیں (پاکستان) کو اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ذمہ داری سے نمٹنے کا طریقہ سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ نئی دہلی میں 'چانکیہ ڈیفنس ڈائیلاگ' کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، جنرل دویدی نے کہا، "آپریشن سندور صرف ایک ٹریلر تھا جو 88 گھنٹوں میں ختم ہو گیا۔"
#WATCH | Speaking on LAC, India-China relations and diplomacy, Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi says," there has been a lot of improvement in our (india and china) relations since last october, following dialogue between leaders of the two nations to bring… pic.twitter.com/s15J3jHE2f— ANI (@ANI) November 17, 2025
انہوں نے مزید کہا، "ہم مستقبل کی کسی بھی صورت حال کے لیے تیار ہیں، اگر پاکستان ہمیں موقع دیتا ہے، تو ہم انہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ ذمہ داری سے برتاؤ کرنا سکھائیں گے۔"
'ہر سطح پر بروقت فیصلے'
آپریشن سے سیکھے گئے سبق کے بارے میں بات کرتے ہوئے، آرمی چیف نے تین اہم نکات پر زور دیا: فوجوں کے درمیان انضمام، طویل جنگ کے لیے مناسب رسد کو یقینی بنانا، اور کمانڈ چین کی ہر سطح پر فیصلہ سازی کو یقینی بنانا۔ ان کا کہنا تھا کہ "جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے، ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ اس بار بھی ہم نے کچھ سیکھا ہے۔ ایک چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے، اور ہم ہر سطح پر بروقت فیصلے لیتے ہیں۔"
"سب کو مل کر لڑنا ہوگا"
مسلح افواج کے درمیان انضمام پر، آرمی چیف نے کہا، "ایک اور چیز انضمام ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام افواج، چاہے وہ آرمی، نیوی، ایئر فورس، سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز، یا کوئی اور ہوں، اچھی انٹیگریشن ہونی چاہیے، کیونکہ آج کی لڑائیاں ملٹی ڈومین ہیں، فوج اکیلے نہیں لڑ سکتی، سب کو مل کر لڑنا چاہیے... بہت سی چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔"
"ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔"
انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ہندوستان کو طویل المدتی جنگ کے لیے خوراک اور گولہ بارود کی مناسب فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا، چاہے ضرورت پڑنے پر چار سال بھی ہوں۔ آج بھی ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لڑائی کب تک چلے گی۔ اس بار ہم 88 گھنٹے لڑے۔ اگلی بار اس میں چار ماہ یا چار سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے، کیا ہمارے پاس اس سے لڑنے کے لیے مناسب رسد اور ہتھیار ہیں؟ اگر نہیں، تو ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔
22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان نے کس طرح ایک نیا معمول قائم کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جنرل دویدی نے نوٹ کیا کہ ملک کی مسلح افواج ملک کی ترقی میں رکاوٹ بننے والے کسی بھی ملک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس حقیقت سے عیاں ہے کہ بھارت بلیک میلنگ کی کسی بھی کوشش سے باز نہیں آرہا ہے۔ جب کوئی ملک ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے تو یہ ہندوستان کے لیے تشویش کا باعث بن جاتا ہے۔ ہے
آرمی چیف نے کہا کہ "بھارت ترقی کی بات کرتا ہے، اگر کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا، جب ہم نئے معمول کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا ہے کہ مذاکرات اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ہم صرف پرامن عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں ہم تعاون کریں گے"۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے۔ جموں و کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال میں بہتری پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی بیشتر دفعات کو ہٹائے جانے کے بعد خطے میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔
'دہشت گردی میں نمایاں کمی'
انہوں نے کہا، "5 اگست، 2019 (آرٹیکل 370 کی منسوخی) کے بعد، جموں و کشمیر کی صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ اس سے سیاسی وضاحت آئی ہے۔ (جموں و کشمیر میں) دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی ہے۔"
چانکیا ڈیفنس ڈائیلاگ ایک اہم بین الاقوامی سیمینار ہے جس کا اہتمام ہندوستانی فوج نے کیا ہے، جس میں ہندوستان اور بیرون ملک سے پالیسی سازوں، اسٹریٹجک مفکرین، ماہرین تعلیم، دفاعی عملے، سابق فوجیوں، سائنسدانوں اور موضوع کے ماہرین کو ہندوستان کی اسٹریٹجک سمتوں اور ترقیاتی ترجیحات کا مطالعہ کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے۔
اس سال ڈائیلاگ کا تھیم 'اصلاحات کے ذریعے تبدیلی: ایک مضبوط، محفوظ اور ترقی یافتہ ہندوستان' ہے۔ آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے نئی دہلی میں افتتاحی تقریب سے خطاب کیا، جب کہ مرکزی تقریب قومی دارالحکومت میں 27 سے 28 نومبر تک ہوگی۔