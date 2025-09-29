پاکستان اپنے انمول خزانے امریکہ کے حوالے کر رہا ہے! اسلام آباد نے امریکہ کیلئے '21ویں صدی کے سونے کی کان' کھول دی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی اور انہیں اپنا 'انمول خزانہ' پیش کر دیا۔ پاکستان کے اس اقدام پر دنیا حیران ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان پر اسی لیے مہربان ہے۔ تبصرے آرہے ہیں کہ شریف اور منیر واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس صرف 'خفیہ خزانہ' بیچنے پہنچے تھے۔
پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایک باکس میں بند 'خزانہ' پیش کیا۔ جب اسے کھولا گیا تو اندر سے بیش قیمتی پتھر کے ٹکڑے ملے۔ یہ ٹکڑے باسٹنزائٹ (Bastnäsite) اور مونازائٹ (Monazite) تھے۔ ان پتھروں کو '21ویں صدی کا سونا' سمجھا جاتا ہے۔ یہ قیمتی ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ پاکستان شاید اپنے اس خزانے کو امریکہ کے حوالے کرے گا۔
ٹرمپ کو سونپے گئے معدنیات میں ریئر ارتھ منرلز جیسے سیریم، لینتھینم اور نیوڈیمیم جیسی بے حد نایاب اور قیمتی میٹلس پائے جاتے ہیں۔ یہ دھاتیں ہائی ٹیک صنعتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہائبرڈ گاڑیوں کے میگنیٹ، موبائل فون کے پرزے اور حتیٰ کہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان دھاتوں کو "21ویں صدی کا سونا" کہا جاتا ہے۔ ٹرمپ کو دیے گئے اس تحفے کو پاکستان کی سفارتی حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (FWO) نے رواں ماہ امریکی اسٹریٹجک میٹلز کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدہ پاکستان میں ایک پولی میٹالک ریفائنری کے قیام کے منصوبے پر کام کرے گا جس میں نایاب زمینی معدنیات بھی شامل ہیں۔ ان معاملات کے حوالے سے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔
ایک امریکی کمپنی نے پاکستان میں 500 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ کے تحت معدنی وسائل کی تلاش اور ریفائنری کی تعمیر کی جائے گی۔ اس معاہدے کے ذریعے امریکہ نے پاکستانی خزانے کو کنٹرول کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔
حال ہی میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس نے اس خصوصی ملاقات کو اپنی گیلری میں جاری کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ریلیز میں ایک ایسی انوکھی تصویر سامنے آئی جس نے سب کو دنگ کر دیا۔
عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو لکڑی کے ڈبے میں بند "خزانہ" پیش کیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عاصم منیر ٹرمپ کو پاکستان کی ریئر ارتھ منرلز کا نمونہ دکھا رہے تھے۔ اسی انوکھے خزانے کی وجہ سے امریکہ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان پر کافی مہربان ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شہباز شریف چھ برسوں میں وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہیں۔ اس دورے کے دوران ٹرمپ نے شہباز کے ساتھ پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔
مزید برآں، شہباز شریف نے جولائی میں امریکہ کے ساتھ طے پانے والے ٹیرف معاہدے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے پاکستانی درآمدات پر 19 فیصد ٹیرف عائد کیا۔ واشنگٹن نے انہیں پاکستان کے تیل کے ذخائر کو ترقی دینے میں ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔
اسلام آباد سے جاری ہونے والے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریف نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان امریکہ شراکت داری باہمی طور پر فائدہ مند ہوگی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نمایاں طور پر مضبوط ہوں گے۔ مزید برآں، امریکی کمپنیوں کو پاکستان کے زراعت، آئی ٹی، کان کنی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی کھلی پیشکش کی گئی۔
پاکستانی کمپنی کا امریکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ: رواں ماہ پاکستان کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (ایف ڈبلیو او) نے امریکی اسٹریٹجک میٹلز کمپنی کے ساتھ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے میں پاکستان میں پولی میٹالک ریفائنری قائم کرنے کا منصوبہ شامل ہے۔
یو ایس اسٹریٹجک میٹلز خاص طور پر معدنیات کی پیداوار اور ری سائیکلنگ پر کام کرتی ہیں جنہیں امریکی محکمہ جدید مینوفیکچرنگ اور توانائی کی پیداوار کی اہم ٹیکنالوجیز کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے امریکی سٹریٹیجک میٹلز اور موٹا اینگل کے نمائندوں سے پاکستان کے تانبے، سونا، ریئر ارتھ اور دیگر معدنی وسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق، دونوں فریق نے مشترکہ طور پر ویلیو ایڈڈ سہولیات تیار کرنے، معدنی پروسیسنگ کی صلاحیت کو بڑھانے اور بڑے پیمانے پر کان کنی کے منصوبے شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ شراکت داری پاکستان سے معدنیات، خاص طور پر اینٹیمنی، کاپر، سونا، ٹنگسٹن اور ریئر ارتھ کی برآمد سے شروع ہوگی۔
