پاکستان کی مذموم سازش، آئی ایس آئی پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی کر رہی کوشش، ڈی جی پی کا بڑا انکشاف
پنجاب کے ڈی جی پی گورو یادو نے کہا کہ پاکستان اب منشیات کی کھیپ کے ساتھ چھوٹے ہتھیار بھیج رہا ہے۔
Published : September 30, 2025 at 10:13 AM IST
امرتسر, پنجاب: آپریشن سندور کے بعد پاکستان اب ایک نئی سازش رچ رہا ہے۔ پنجاب پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پنجاب کے ڈی جی پی گورو یادو نے پیر کو یہ انکشاف کیا۔ امرتسر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی یادو نے کہا کہ تہوار کے موسم کے پیش نظر پنجاب میں سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر، انہوں نے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پیر کو امرتسر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 57 اضافی کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔
ڈی جی پی نے کہا، "تہواروں کے پیش نظر بی ایس ایف کی سات کمپنیاں پنجاب میں تعینات کی گئی ہیں۔ ہر سرحدی ضلع کو ایک کمپنی ملے گی۔ اس کے علاوہ ریاست بھر میں 50 پولیس کمپنیاں تعینات کی جا رہی ہیں۔ ڈی جی پی نے کہا کہ پنجاب پولیس اور بی ایس ایف کے درمیان تال میل کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج دیکھے جا رہے ہیں۔"
منشیات کی کھیپ کے ساتھ چھوٹے ہتھیار کی سپلائی
ڈی جی پی گورو یادو نے کہا کہ پاکستان اب منشیات کی کھیپ کے ساتھ چھوٹے ہتھیار بھیج رہا ہے۔ ستمبر میں پاکستان سے پنجاب بھیجے گئے 77 ہتھیار برآمد ہوئے جن میں فیروز پور سے 27، فاضلکا سے 21 اور امرتسر سے 29 پستول شامل ہیں۔
بارڈر پر سکیورٹی بڑھا دی گئی
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مذموم سرگرمیوں کے پیچھے ریاست کا ماحول خراب کرنا ہے تاہم پنجاب پولیس اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈی جی پی نے کہا کہ سیلاب کے بعد سرحد پر سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ دریں اثنا، پولیس اور بی ایس ایف نے پٹھان کوٹ کے علاقے میں دراندازی کے کچھ اڈوں کا بھی پتہ لگایا ہے، جہاں سکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "پاکستان سازش کر رہا ہے، وہ کیسی سازش کر رہا ہے کہ وہ یہاں منشیات اور اسلحہ بھیج کر ریاست کا ماحول خراب کرنا چاہتا ہے۔"
مذموم کوششوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے
انہوں نے کہا کہ پاکستان منشیات بھیج کر پنجاب کے نوجوانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن پولیس اور بی ایس ایف کے اشتراک سے ہم ان کی مذموم کوششوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ڈی جی پی یادو نے کہا، "پنجاب پولیس مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ دوسرے ممالک میں بھی کئی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈی نامی ایک ببر خالصہ دہشت گرد کو حال ہی میں متحدہ عرب امارات سے گرفتار کرکے ہندوستان لایا گیا تھا"۔
ایک سال میں دہشت گردی کے 88 ماڈیول پکڑے گئے
ڈی جی پی گورو یادو نے بتایا کہ گزشتہ سال ستمبر سے اب تک 88 دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کیا جا چکا ہے۔ زیادہ تر ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ گزشتہ آٹھ ماہ میں قتل کے 20 مقدمات میں 18 ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یکم مارچ 2025 سے اب تک منشیات کے خلاف جنگ مہم کے تحت 20,414 مقدمات درج کیے گئے ہیں جن میں 31,177 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران 1342 کلو گرام ہیروئن بھی پکڑی گئی ہے۔