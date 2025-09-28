ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سونم وانگچک کی اہلیہ کا جوابی وار: "پاکستان لنک" اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات مسترد

معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے ان کے خلاف تمام دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔

سونم وانگچک کی اہلیہ کا جوابی وار: "پاکستان لنک" اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات مسترد
سونم وانگچک کی اہلیہ کا جوابی وار: "پاکستان لنک" اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات مسترد (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 28, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لہہ ؍ نئی دہلی : گیتانجلی انگمو نے اپنے شوہر پر لگائے گئے "پاکستان لنک" اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دعوے حقائق سے کوسوں دور ہیں۔ وہ ان الزامات کو سونم وانگچک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش سمجھتی ہیں۔ پولیس نے وانگچک پر پاکستان سے تعلقات کا الزام لگایا ہے، جس میں ایک پاکستانی انٹیلی جنس آپریٹو کی گرفتاری کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تاہم، انگمو نے واضح کیا کہ ان کے بیرون ملک دورے پیشہ ورانہ اور ماحولیاتی تبدیلی پر مرکوز تھے۔

انگمو نے زور دیا کہ سونم وانگچک ہمیشہ "گاندھیائی طریقے" سے احتجاج کرتے رہے ہیں۔ ان کا مقصد لداخ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا تھا۔ انہوں نے لیہہ میں ہونے والے تشدد کو سی آر پی ایف کی کارروائیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کے مطابق، طلباء اور نوجوان پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ سی آر پی ایف کی جانب سے آنسو گیس کے استعمال کے بعد صورتحال بگڑ گئی۔ انگمو نے سیکیورٹی فورسز کے ردعمل پر سوال اٹھایا۔

سونم وانگچک کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ (NSA) کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ قانون بغیر مقدمہ چلائے 12 ماہ تک حراست کی اجازت دیتا ہے۔ انگمو نے اس سخت قانون کے اطلاق کو چیلنج کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سونم وانگچک عوامی امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔ ان کا طویل ریکارڈ پرامن احتجاج کا گواہ ہے۔ یہ الزام کہ انہوں نے تشدد پر اکسایا، بالکل غلط ہے۔

انگمو نے وضاحت کی کہ ان کے پاکستان کے حالیہ دورے کا مقصد خالصتاً پیشہ ورانہ تھا۔ یہ اقوام متحدہ اور ڈان میڈیا کے زیر اہتمام "بریتھ پاکستان" کانفرنس میں شرکت کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی پر ایک بین الاقوامی تعاون تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سونم وانگچک نے اسی تقریب میں وزیر اعظم مودی کی تعریف بھی کی تھی۔ ان کے تمام بیرون ملک دورے معروف یونیورسٹیوں اور اداروں کی دعوت پر تھے۔

یہ بھی پڑھیں: ڈی یو کے طلباء کا لداخ کی حمایت میں احتجاج، اے اے پی نے سونم وانگچک کی گرفتاری پر مرکزی حکومت کو بنایا نشانہ

مالی بے ضابطگیوں کے الزامات پر، انگمو نے HIAL کے غیر ملکی فنڈنگ کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فنڈز ان کی ٹیکنالوجیز کے لیے ادائیگی کی صورت میں تھے۔ HIAL اپنے 400 طلباء سے کوئی فیس نہیں لیتا۔ انگمو نے زور دیا کہ سونم وانگچک ترقی کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ "ذہین ترقی" کے حامی ہیں، جس میں مقامی لوگوں کی رائے شامل ہو۔ ان کا وژن لداخ کے لیے پائیدار اور ماحول دوست حل فراہم کرنا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

TRASHES PAK LINK CHARGEسونم وانگچکپاکستان لنکگیتانجلی انگموSONAM WANGCHUK WIFE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.