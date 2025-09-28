ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سونم وانگچک کی اہلیہ کا جوابی وار: "پاکستان لنک" اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات مسترد
معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے ان کے خلاف تمام دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
Published : September 28, 2025 at 6:04 PM IST
لہہ ؍ نئی دہلی : گیتانجلی انگمو نے اپنے شوہر پر لگائے گئے "پاکستان لنک" اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دعوے حقائق سے کوسوں دور ہیں۔ وہ ان الزامات کو سونم وانگچک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش سمجھتی ہیں۔ پولیس نے وانگچک پر پاکستان سے تعلقات کا الزام لگایا ہے، جس میں ایک پاکستانی انٹیلی جنس آپریٹو کی گرفتاری کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تاہم، انگمو نے واضح کیا کہ ان کے بیرون ملک دورے پیشہ ورانہ اور ماحولیاتی تبدیلی پر مرکوز تھے۔
انگمو نے زور دیا کہ سونم وانگچک ہمیشہ "گاندھیائی طریقے" سے احتجاج کرتے رہے ہیں۔ ان کا مقصد لداخ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا تھا۔ انہوں نے لیہہ میں ہونے والے تشدد کو سی آر پی ایف کی کارروائیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کے مطابق، طلباء اور نوجوان پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ سی آر پی ایف کی جانب سے آنسو گیس کے استعمال کے بعد صورتحال بگڑ گئی۔ انگمو نے سیکیورٹی فورسز کے ردعمل پر سوال اٹھایا۔
سونم وانگچک کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ (NSA) کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ قانون بغیر مقدمہ چلائے 12 ماہ تک حراست کی اجازت دیتا ہے۔ انگمو نے اس سخت قانون کے اطلاق کو چیلنج کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سونم وانگچک عوامی امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔ ان کا طویل ریکارڈ پرامن احتجاج کا گواہ ہے۔ یہ الزام کہ انہوں نے تشدد پر اکسایا، بالکل غلط ہے۔
انگمو نے وضاحت کی کہ ان کے پاکستان کے حالیہ دورے کا مقصد خالصتاً پیشہ ورانہ تھا۔ یہ اقوام متحدہ اور ڈان میڈیا کے زیر اہتمام "بریتھ پاکستان" کانفرنس میں شرکت کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی پر ایک بین الاقوامی تعاون تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سونم وانگچک نے اسی تقریب میں وزیر اعظم مودی کی تعریف بھی کی تھی۔ ان کے تمام بیرون ملک دورے معروف یونیورسٹیوں اور اداروں کی دعوت پر تھے۔
یہ بھی پڑھیں: ڈی یو کے طلباء کا لداخ کی حمایت میں احتجاج، اے اے پی نے سونم وانگچک کی گرفتاری پر مرکزی حکومت کو بنایا نشانہ
مالی بے ضابطگیوں کے الزامات پر، انگمو نے HIAL کے غیر ملکی فنڈنگ کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فنڈز ان کی ٹیکنالوجیز کے لیے ادائیگی کی صورت میں تھے۔ HIAL اپنے 400 طلباء سے کوئی فیس نہیں لیتا۔ انگمو نے زور دیا کہ سونم وانگچک ترقی کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ "ذہین ترقی" کے حامی ہیں، جس میں مقامی لوگوں کی رائے شامل ہو۔ ان کا وژن لداخ کے لیے پائیدار اور ماحول دوست حل فراہم کرنا ہے۔