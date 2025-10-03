پاکستان کے 5 ایف 16 لڑاکا طیارے تباہ کیے، فضائیہ کے سربراہ کا بڑا بیان سامنے آگیا
ائیر چیف مارشل نے کہا 'آپریشن سندور' کے دوران ہندوستان نے پاکستانی ایئربیس پر حملہ کیا اور چار سے پانچ F-16 طیاروں کو تباہ کیا۔
Published : October 3, 2025 at 3:11 PM IST
نئی دہلی: آپریشن سندور کے دوران بھارتی فضائیہ نے پاکستانی ایئربیس پر تین ہینگر پر بھی حملہ کیا جس سے اس کے چار سے پانچ لڑاکا طیارے تباہ ہوگئے۔ اس میں F-16 شامل تھے، کیونکہ ہینگر میں F-16 تھے۔ کچھ نگرانی کرنے والے طیارے بھی تھے۔
ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ نے یہ باتیں بھارتی فضائیہ کی 93ویں سالگرہ کی تقریبات کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ انہوں نے کہا، "تینوں سروسز نے فضائی دفاعی نظام پر کام شروع کر دیا ہے، جس میں سدرشن چکر بھی شامل ہے"۔ ائیر چیف مارشل نے کہا کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے، ایک ایسا کارنامہ جو دنیا نے دیکھا ہے۔
#WATCH | Delhi: On Pakistan's claim of downing IAF planes in Op Sindoor, Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh says, " ...their (pakistan) narrative is 'manohar kahaniyan'. let them be happy, after all, they also have to show something to their audience to save their… pic.twitter.com/qNc49KL5xR— ANI (@ANI) October 3, 2025
ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ نے کہا، "جہاں تک پاکستان کے نقصانات کا تعلق ہے، ہم نے ان کے فضائی اڈوں پر بڑی تعداد میں حملہ کیا ہے اور بڑی تعداد میں تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے کم از کم چار مقامات پر ریڈار، دو مقامات پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور دو مقامات پر رن وے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ، ان کے تین مختلف اسٹیشنوں کو نقصان پہنچا ہے۔"
ایئر چیف مارشل نے کہا کہ بھارت نے ایک واضح مقصد کے ساتھ آپریشن سندور شروع کیا اور مقصد حاصل ہونے کے بعد اسے ختم کر دیا اور پوری دنیا کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فضائیہ نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے 'روڈ میپ 2047' تیار کیا ہے۔
آپریشن سندور کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تینوں سروسز کے درمیان ہم آہنگی کا عکاس ہے۔ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں پوچھے جانے پر ان کا کہنا تھا کہ فضا میں ہمارے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹمز (AWACS) اور چار سے پانچ لڑاکا طیاروں کے شواہد موجود ہیں۔
#WATCH | Delhi: On reports of terrorist groups setting up headquarters deep inside Pakistan in Khyber Pakhtunkhwa, Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh says, " obviously, it was expected... so, we are also getting such news that their hideouts are changing and now… pic.twitter.com/HRAv5BsEpZ— ANI (@ANI) October 3, 2025
22 اپریل کو پہلگام، جموں و کشمیر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں، ہندوستان نے 7 مئی کو پاکستان کے زیر قبضہ علاقوں میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے آپریشن سندور شروع کیا تھا۔
ان حملوں کے نتیجے میں چار روز تک شدید فوجی کارروائی ہوئی، جو 10 مئی کو فوجی کارروائی روکنے کے لیے ایک معاہدے کے بعد ختم ہوئی۔ ایک سوال کے جواب میں فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ تینوں سروسز نے سدرشن چکرا ایئر ڈیفنس سسٹم پر کام شروع کر دیا ہے۔
15 اگست کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کی اہم فوجی اور شہری تنصیبات کی حفاظت اور کسی بھی خطرے کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے ایک مقامی فضائی دفاعی نظام تیار کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ہندوستانی فضائیہ مزید S-400 فضائی دفاعی میزائل خریدنے پر غور کر رہی ہے، ائیر چیف مارشل نے کوئی واضح جواب نہیں دیا لیکن کہا کہ یہ نظام کارگر ثابت ہوا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: