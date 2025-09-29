ETV Bharat / sports

پاکستان کے خلاف فائنل جیتنے کے باوجود بھارت نے ایشیا کپ کی ٹرافی کیوں قبول نہیں کی؟ بی سی سی آئی نے بتائی وجہ

بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ حالانکہ محسن نقوی نے ٹرافی لینے سے انکار کردیا۔

بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی قبول کرنے سے انکار کیوں کیا؟ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 29, 2025 at 1:16 PM IST

حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ریکارڈ نویں مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔ فتح کے بعد بھارت نے محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا۔ بھارتی ٹیم نے واضح کیا کہ وہ پاکستانی کپتان سے ٹرافی قبول نہیں کریں گے۔ جس کی وجہ سے میچ کے بعد کی انعامی تقسیم کی تقریب میں خاصی تاخیر ہوئی۔

بھارت ماتا کی جے کے نعرے

بھارتی ٹیم انتظامیہ نے پوچھا تھا کہ فاتح ٹرافی کون پیش کرے گا اور ایشین کرکٹ کونسل نے اس معاملے پر بات چیت شروع کر دی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ بھارتی ٹیم نقوی سے ٹرافی قبول نہیں کرے گی۔ جیسے ہی نقوی نے اسٹیج سنبھالا، ہندوستانی شائقین "بھارت ماتا کی جے" کے نعرے لگانے لگے۔ جب نقوی اسٹیج پر آئے تو انہیں بتایا گیا کہ ہندوستانی ٹیم ان سے ٹرافی قبول نہیں کرے گی اور اگر انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سرکاری شکایت درج کروائی جائے گی۔ نقوی انتظار کر رہے تھے کہ اچانک منتظمین میں سے کوئی ٹرافی کو ڈریسنگ روم میں لے گیا۔ ایوارڈز کی تقریب میں سائمن نے کہا کہ مجھے ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے مطلع کیا گیا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم آج رات اپنے ایوارڈز قبول نہیں کرے گی۔

پاکستان کے خلاف فائنل جیتنے کے باوجود بھارت نے ایشیا کپ ٹرافی کیوں قبول نہیں کی (AP)

بی سی سی آئی نے ٹرافی قبول نہ کرنے کی وجہ بتا دی

ہندوستانی ٹیم کے ٹرافی کو قبول کرنے سے انکار کے بارے میں نیوز ایجنسی این اے آئی سے بات کرتے ہوئے، بی سی سی آئی کے سکریٹری دیواجیت سائکیا نے کہا، "ٹیم انڈیا نے ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے اے سی سی کے صدر سے ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ٹرافی کو پاکستان کے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ لہٰذا، یہ بہت افسوسناک ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ٹرافی اور تمغے جلد از جلد دبئی میں ہوں گے۔

ہم نقوی کے رویے کی مذمت کریں گے

دیوجیت سائکیا نے مزید کہا، "بھارت ایک ملک کے ساتھ جنگ ​​میں ہے اور ہم اس ملک کے لیڈر کو ٹرافی پیش کرنا چاہتے تھے، ہم اس شخص سے ٹرافی قبول نہیں کر سکتے جو ہمارے ملک کے ساتھ جنگ ​​میں ہے، اس لیے ہم نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیڈر اپنے ملک کو دی گئی ٹرافی اور تمغے اپنے ہوٹل کے کمرے میں لے جائے گا۔ یہ مکمل طور پر غیر متوقع ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم آج کی ایوارڈ تقریب میں قائد کے رویے کی سخت مذمت کریں گے۔

ٹیم انڈیا کی جیت

یاد رہے کہ 2025 کے T20 ایشیا کپ کے فائنل میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 146 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان نے 84 رنز کی شراکت سے ٹیم کو مضبوط آغاز فراہم کیا۔ تاہم، ان کے آؤٹ ہونے کے بعد، پاکستان کی بیٹنگ زوال پذیر ہوگئی اور ٹیم صرف 146 پر آل آؤٹ ہوگئی۔ پاکستان نے اپنی آخری نو وکٹیں 33 رنز پر گنوا دیں۔

بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو نے سب سے زیادہ چار وکٹیں حاصل کیں جب کہ ورون چکرورتی، اکشر پٹیل اور جسپریت بمراہ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں تلک ورما نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے 53 گیندوں میں تین چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 69 رنز بنائے۔ شیوم دوبے نے بھی 22 گیندوں میں دو چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 33 رنز بنائے۔

