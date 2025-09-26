ETV Bharat / sports

پاکستان بھارت تنازعہ کے درمیان سوریہ کمار یادو آئی سی سی کے سامنے پیش، پاکستانی کھلاڑیوں سے آج پوچھ گچھ

بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کے خلاف پی سی بی کی شکایت پر سماعت مکمل ہوگئی۔ جانیے اس نے کیا کہا...

suryakumar yadav says not guilty for political comments against pakistan at icc hearing india pakistan asia cup 2025 Urdu News
ہندوستان اور پاکستان کے کپتان (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 26, 2025 at 1:10 PM IST

4 Min Read
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان شروع ہونے والا تنازعہ بدستور جاری ہے۔ پہلے بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد پی سی بی نے میچ ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ کیا اور ٹورنامنٹ سے دستبردار ہونے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں نے بھارت کے خلاف میچ کے دوران متنازع اشارے کیے تھے۔ اب آئی سی سی نے سوریہ کمار یادو کو ان کے سامنے پیش ہونے کے لیے طلب کیا ہے۔

درحقیقت پاکستان اور بھارت دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف آئی سی سی میں شکایات درج کرائی ہیں۔ پاکستان نے بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کے بیان پر اعتراض کیا۔ سوریہ کمار نے گروپ مرحلے کے میچ میں پاکستان کے خلاف جیت کو مسلح افواج کی بہادری سے منسوب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم پہلگام دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔

کپتان سوریہ کمار یادو نے قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی

ہندوستانی کپتان سوریہ کمار یادو جمعرات کو آئی سی سی میچ ریفری رچی رچرڈسن کے سامنے پیش ہوئے۔ بی سی سی آئی کے سی ای او ہیمانگ امین اور ٹیم کے کرکٹ آپریشنز منیجر سمیت ملاپورکر بھی ہندوستانی کپتان کے ساتھ موجود تھے۔ سوریہ کمار نے واضح طور پر قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق سوریہ کمار نے آئی سی سی کے سماعت کرنے والے پینل کو بتایا کہ وہ بے قصور ہیں اور انہوں نے قواعد کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ ان کے کیس پر آئی سی سی کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔

رؤف اور فرحان موجود ہوں گے

بی سی سی آئی نے سپر 4 میچ کے دوران پاکستانی اوپنر صاحبزادہ فرحان اور فاسٹ بولر حارث رؤف کے رویے کی شکایت درج کرائی ہے۔ فرحان نے اپنی نصف سنچری تک پہنچنے کے بعد بندوق کا نشان لگا کر جشن منایا، جب کہ رؤف نے چوکا لگانے کے بعد ہوائی جہاز کے حادثے کا اشارہ کیا۔ بی سی سی آئی کی شکایت میچ ریفری اینڈی پائکرافٹ کو بھیج دی گئی ہے۔ سماعت آج ہوگی، دونوں کھلاڑیوں کو پائی کرافٹ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔

فائنل میچ 28 ستمبر کو ہوگا

ایشیا کپ 2025 کا فائنل میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اپریل میں پہلگام میں پاکستانی دہشت گردوں نے 26 بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان اور پاکستان اس ٹورنامنٹ میں آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ سوریہ کمار یادو نے گروپ مرحلے کے میچ کے دوران پاکستانی کپتان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے میچ کے بعد پاکستانی ٹیم سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا۔ سپر فور کے میچ میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا۔

