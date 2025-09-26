پاکستان بھارت تنازعہ کے درمیان سوریہ کمار یادو آئی سی سی کے سامنے پیش، پاکستانی کھلاڑیوں سے آج پوچھ گچھ
بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کے خلاف پی سی بی کی شکایت پر سماعت مکمل ہوگئی۔ جانیے اس نے کیا کہا...
Published : September 26, 2025 at 1:10 PM IST
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان شروع ہونے والا تنازعہ بدستور جاری ہے۔ پہلے بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد پی سی بی نے میچ ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ کیا اور ٹورنامنٹ سے دستبردار ہونے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں نے بھارت کے خلاف میچ کے دوران متنازع اشارے کیے تھے۔ اب آئی سی سی نے سوریہ کمار یادو کو ان کے سامنے پیش ہونے کے لیے طلب کیا ہے۔
درحقیقت پاکستان اور بھارت دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف آئی سی سی میں شکایات درج کرائی ہیں۔ پاکستان نے بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کے بیان پر اعتراض کیا۔ سوریہ کمار نے گروپ مرحلے کے میچ میں پاکستان کے خلاف جیت کو مسلح افواج کی بہادری سے منسوب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم پہلگام دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔
Indian skipper Suryakumar Yadav told to refrain from making any comments which could be construed as political in nature during an ICC hearing conducted by Elite Panel Match Refree Richie Richardson: Tournament Sources pic.twitter.com/9Qvd5D3BMP— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2025
کپتان سوریہ کمار یادو نے قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی
ہندوستانی کپتان سوریہ کمار یادو جمعرات کو آئی سی سی میچ ریفری رچی رچرڈسن کے سامنے پیش ہوئے۔ بی سی سی آئی کے سی ای او ہیمانگ امین اور ٹیم کے کرکٹ آپریشنز منیجر سمیت ملاپورکر بھی ہندوستانی کپتان کے ساتھ موجود تھے۔ سوریہ کمار نے واضح طور پر قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق سوریہ کمار نے آئی سی سی کے سماعت کرنے والے پینل کو بتایا کہ وہ بے قصور ہیں اور انہوں نے قواعد کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ ان کے کیس پر آئی سی سی کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔
Pakistan players Haris Rauf and Saibzada Farhan have been summoned for ICC hearing on Friday on BCCI's complaints about on field provocative gestures and celebrations: Tournament sources pic.twitter.com/2pTvgrv0Oi— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2025
رؤف اور فرحان موجود ہوں گے
بی سی سی آئی نے سپر 4 میچ کے دوران پاکستانی اوپنر صاحبزادہ فرحان اور فاسٹ بولر حارث رؤف کے رویے کی شکایت درج کرائی ہے۔ فرحان نے اپنی نصف سنچری تک پہنچنے کے بعد بندوق کا نشان لگا کر جشن منایا، جب کہ رؤف نے چوکا لگانے کے بعد ہوائی جہاز کے حادثے کا اشارہ کیا۔ بی سی سی آئی کی شکایت میچ ریفری اینڈی پائکرافٹ کو بھیج دی گئی ہے۔ سماعت آج ہوگی، دونوں کھلاڑیوں کو پائی کرافٹ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔
فائنل میچ 28 ستمبر کو ہوگا
ایشیا کپ 2025 کا فائنل میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اپریل میں پہلگام میں پاکستانی دہشت گردوں نے 26 بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان اور پاکستان اس ٹورنامنٹ میں آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ سوریہ کمار یادو نے گروپ مرحلے کے میچ کے دوران پاکستانی کپتان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے میچ کے بعد پاکستانی ٹیم سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا۔ سپر فور کے میچ میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا۔