پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا، ٹورنامنٹ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے تیسری بار

ایشیا کپ 2025 سپر 4: پاکستان نے سیمی فائنل جیسے میچ میں بنگلہ دیش کو 11 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنالی۔

بنگلہ دیش بمقابلہ پاکستان (IANS PHOTO)
Published : September 26, 2025 at 9:41 AM IST

دبئی: پاکستان شاندار بالنگ کی بدولت بنگلہ دیش کے خلاف 135 رنز کا دفاع کرتے ہوئے ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ اب ان کا مقابلہ 28 ستمبر کو ٹائٹل میچ میں بھارت سے ہوگا۔ یہ تیسرا موقع ہے جب ہندوستان اور پاکستان اس ٹورنامنٹ میں آمنے سامنے ہوں گے اور تاریخ میں پہلی بار یہ دونوں ٹیمیں ایشیا کپ کے فائنل میں کھیلیں گی۔

پاکستان کے بالرز نے فتح کو یقینی بنانے کے لیے اپنا سب کچھ دیا۔ شاہین آفریدی کے 4 اوورز میں 3/17 اور حارث رؤف کے 4 اوورز میں 3/33 اہم تھے۔ مزید برآں، صائم ایوب، جو بلے سے مشکلات کا شکار تھے، نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے 4 اوورز میں صرف 16 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ آفریدی کو شاندار بالنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

بنگلہ دیش کے بلے باز خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام

135 رنز کے ہدف کے جواب میں بنگلہ دیش کے بلے باز خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے جس کے نتیجے میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شمیم حسین کے 30 کے علاوہ کوئی بھی بلے باز زیادہ اسکور نہ کرسکا جس کے نتیجے میں ٹیم نے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنائے۔

pak vs ban asia cup 2025 super 4 bangladesh vs pakistan match Urdu News
بنگلہ دیش بمقابلہ پاکستان ایشیا کپ 2025 سپر 4 (ETV Bharat)

بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر اچھی بالنگ کی

قبل ازیں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور عمدہ بالنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 135 رنز تک محدود کر دیا۔ پاکستان ایک وقت پر 6 وکٹوں پر 71 رنز بنا چکا تھا لیکن محمد حارث کے 31 اور نواز کے 25 رنز کی بدولت قابل احترام ٹوٹل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے رشاد حسین نے 4 اوورز میں 18 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں، تسکین نے 4 اوورز میں 28 رنز دے کر 3 اور مہدی حسن نے 4 اوورز میں 28 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔

دونوں ٹیموں کی پلیئنگ الیون

بنگلہ دیش: سیف حسن، پرویز حسین ایمون، توحید ہردوئے، شمیم ​​حسین، ذاکر علی (کپتان اور وکٹ کیپر)، نورالحسن، رشاد حسین، مہدی حسن، تنظیم حسن ثاقب، تسکین احمد، مستفیض الرحمان

پاکستان: صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، صائم ایوب، سلمان آغا (کپتان)، حسین طلعت، محمد حارث (وکٹ کیپر)، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، ابرار احمد

