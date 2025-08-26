ETV Bharat / sports

ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر ایشیا کپ 2025 کے تمام میچز مفت دیکھیں، شائقین کو بمپر لاٹری لگ گئی - ASIA CUP 2025

شائقین اب ایشیا کپ 2025 کے میچز مفت دیکھ سکیں گے۔ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔

ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر ایشیا کپ 2025 کے تمام میچز مفت دیکھیں، شائقین کو بمپر لاٹری لگ گئی
ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر ایشیا کپ 2025 کے تمام میچز مفت دیکھیں، شائقین کو بمپر لاٹری لگ گئی (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 5:11 PM IST

نئی دہلی: ہاکی شائقین کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ دراصل، ہاکی انڈیا نے منگل کو اعلان کیا کہ بہار کے راجگیر میں ہونے والے مردوں کے ایشیا کپ کے تمام میچوں میں داخلہ مفت ہوگا۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد تمام مداحوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ اب شائقین میچ مفت دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیرو ہاکی ایشیا کپ 2025 کا انعقاد 29 اگست سے 7 ستمبر تک کیا جائے گا۔ یہ بہار کے نئے تعمیر شدہ راجگیر ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ایک شاندار میچ ہو سکتا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔

ہاکی انڈیا کے صدر دلیپ ٹرکی نے یہ اعلان کیا

ہیرو ہاکی ایشیا کپ 2025 کے میچوں کے مفت ٹکٹوں کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے ہاکی انڈیا کے صدر دلیپ ٹرکی نے کہا، 'راجگیر میں مردوں کے ایشیا کپ کی میزبانی ہندوستانی ہاکی کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر مداح اس سفر کا حصہ بنے۔ داخلہ مفت رکھ کر، ہمارا مقصد کھیل کو مزید قابل رسائی بنانا اور خاندانوں، طلباء اور نوجوان کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی ہاکی دیکھنے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ صرف ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ یہ کھیل کا جشن ہے۔ بہار اور اس سے باہر کے لوگ اس کے مرکز میں رہنے کے مستحق ہیں۔

ہاکی انڈیا کے سیکرٹری جنرل بھولا ناتھ سنگھ نے بڑی بات کہہ دی

اس موقع پر ہاکی انڈیا کے سیکرٹری جنرل بھولا ناتھ سنگھ نے کہا، 'ہم مردوں کے ایشیا کپ کے تمام میچوں تک مفت رسائی فراہم کرنے پر خوش ہیں۔ راجگیر نے ہاکی کے تئیں زبردست جوش و جذبہ دکھایا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ شائقین بڑی تعداد میں اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے آئیں گے۔ یہ اقدام ہندوستان کے ہر کونے میں ہاکی کلچر کی تعمیر اور پورے ٹورنامنٹ کے دوران اسٹیڈیم میں پرجوش ماحول کو یقینی بنانے کے ہمارے عزم کے مطابق ہے۔

شائقین میچ کے لیے مفت ٹکٹ کیسے خرید سکتے ہیں

ہاکی ایشیا کپ 2025 کے میچوں کے مفت ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، شائقین کو www.ticketgenie.in یا ہاکی انڈیا ایپ پر جا کر مفت ٹکٹوں کے لیے رجسٹر کرنا ہوگا۔ اس عمل کے مکمل ہونے پر، انہیں ورچوئل ٹکٹ مل جائے گا۔ اس پورے عمل کو بہت آسان اور آسان بنایا گیا ہے۔ ایسی صورت حال میں شائقین مشکل ٹکٹ پرنٹ کرنے کے بجائے ورچوئل ٹکٹس سے کر سکیں گے۔

ہاکی ایشیا کپ 2025 میں میزبان بھارت کو جاپان، چین اور قازقستان کے ساتھ گروپ اے میں رکھا گیا ہے۔ ہندوستان اپنا پہلا میچ 29 اگست کو چین کے خلاف کھیلے گا۔ وہ اپنا دوسرا میچ 31 اگست کو جاپان کے خلاف کھیلے گا اور گروپ مرحلے کا آخری میچ 1 ستمبر کو قازقستان کے خلاف کھیلے گا۔

