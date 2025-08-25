حیدرآباد، تلنگانہ: خواتین کا ون ڈے ورلڈ کپ اگلے ماہ 30 ستمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ جس کے لیے اب ہر ٹیم اپنے اسکواڈ کا اعلان کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان نے بھی اپنی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں کپتانی کی ذمہ داری فاطمہ ثناء کو دی گئی ہے۔ وہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان کی 15 رکنی ٹیم کی کپتانی کریں گی۔
گزشتہ آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی ثنا نے اس سے قبل رواں سال لاہور میں منعقدہ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں ٹیم کی کپتانی کی تھی جہاں ٹیم نے جیت کا 100 فیصد ریکارڈ برقرار رکھا اور رواں سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔
اپنے پہلے ون ڈے ورلڈ کپ میں کھیلنے والے کھلاڑی
دائیں ہاتھ کی بلے باز ایمان فاطمہ، جنہوں نے حال ہی میں آئرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا، ون ڈے ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ چھ کھلاڑی- نتالیہ پرویز (8 ون ڈے، 24 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز)، رامین شمیم (8 ون ڈے، 11 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل)، صدف شمس (15 ون ڈے، 12 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل)، سعدیہ اقبال (27 ون ڈے، 50 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل)، شوال ذوالفقار (سیّد ذوالفقار شاہ) اور 2 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل (23)۔ ODI، 15 T20 انٹرنیشنل) اپنے پہلے ODI ورلڈ کپ میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔
15 رکنی ٹیم میں دو تبدیلیاں
اس کے علاوہ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں شرکت کرنے والی 15 رکنی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ گل فیروزہ اور نازیہ علوی کی جگہ ایمن اور صدف کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے جنہیں طوبیٰ حسن، ام ہانی اور وحیدہ اختر کے ساتھ پانچ رکنی ریزرو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
پاکستان کے میچ
پاکستان اپنے گروپ مرحلے کے تمام میچز کولمبو کے آر پریماداسا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گا۔ اگر پاکستان 29 اکتوبر کو سیمی فائنل اور 2 نومبر کو فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو دونوں میچز کولمبو میں ہوں گے۔
پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم
فاطمہ ثناء (کپتان)، منیبہ علی صدیقی (نائب کپتان)، عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، ایمن فاطمہ، نشرح سندھو، نتالیہ پرویز، عمائمہ سہیل، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سدرہ نواز شاہ اور سدرہ نواز (ع)
ریزرو کھلاڑی: گل فیروزہ، نازیہ علوی، طوبیٰ حسن، ام ہانی اور وحیدہ اختر