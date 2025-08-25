ETV Bharat / sports

ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، فاطمہ ثنا کو ملی بڑی ذمہ داری - WOMENS ODI WORLD CUP 2025

فاطمہ ثناء پہلی بار ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان کی کپتانی کریں گی۔

pakistan announces squad for womens odi world cup 2025 fatima sana to lead the team Urdu News
پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2025 at 11:49 AM IST

4 Min Read

حیدرآباد، تلنگانہ: خواتین کا ون ڈے ورلڈ کپ اگلے ماہ 30 ستمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ جس کے لیے اب ہر ٹیم اپنے اسکواڈ کا اعلان کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان نے بھی اپنی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں کپتانی کی ذمہ داری فاطمہ ثناء کو دی گئی ہے۔ وہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان کی 15 رکنی ٹیم کی کپتانی کریں گی۔

گزشتہ آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی ثنا نے اس سے قبل رواں سال لاہور میں منعقدہ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں ٹیم کی کپتانی کی تھی جہاں ٹیم نے جیت کا 100 فیصد ریکارڈ برقرار رکھا اور رواں سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔

اپنے پہلے ون ڈے ورلڈ کپ میں کھیلنے والے کھلاڑی

دائیں ہاتھ کی بلے باز ایمان فاطمہ، جنہوں نے حال ہی میں آئرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا، ون ڈے ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ چھ کھلاڑی- نتالیہ پرویز (8 ون ڈے، 24 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز)، رامین شمیم ​​(8 ون ڈے، 11 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل)، صدف شمس (15 ون ڈے، 12 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل)، سعدیہ اقبال (27 ون ڈے، 50 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل)، شوال ذوالفقار (سیّد ذوالفقار شاہ) اور 2 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل (23)۔ ODI، 15 T20 انٹرنیشنل) اپنے پہلے ODI ورلڈ کپ میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔

15 رکنی ٹیم میں دو تبدیلیاں

اس کے علاوہ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں شرکت کرنے والی 15 رکنی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ گل فیروزہ اور نازیہ علوی کی جگہ ایمن اور صدف کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے جنہیں طوبیٰ حسن، ام ہانی اور وحیدہ اختر کے ساتھ پانچ رکنی ریزرو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔

پاکستان کے میچ

پاکستان اپنے گروپ مرحلے کے تمام میچز کولمبو کے آر پریماداسا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گا۔ اگر پاکستان 29 اکتوبر کو سیمی فائنل اور 2 نومبر کو فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو دونوں میچز کولمبو میں ہوں گے۔

پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم

فاطمہ ثناء (کپتان)، منیبہ علی صدیقی (نائب کپتان)، عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، ایمن فاطمہ، نشرح سندھو، نتالیہ پرویز، عمائمہ سہیل، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سدرہ نواز شاہ اور سدرہ نواز (ع)

ریزرو کھلاڑی: گل فیروزہ، نازیہ علوی، طوبیٰ حسن، ام ہانی اور وحیدہ اختر

یہ بھی پڑھیں:

حیدرآباد، تلنگانہ: خواتین کا ون ڈے ورلڈ کپ اگلے ماہ 30 ستمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ جس کے لیے اب ہر ٹیم اپنے اسکواڈ کا اعلان کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان نے بھی اپنی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں کپتانی کی ذمہ داری فاطمہ ثناء کو دی گئی ہے۔ وہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان کی 15 رکنی ٹیم کی کپتانی کریں گی۔

گزشتہ آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی ثنا نے اس سے قبل رواں سال لاہور میں منعقدہ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں ٹیم کی کپتانی کی تھی جہاں ٹیم نے جیت کا 100 فیصد ریکارڈ برقرار رکھا اور رواں سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔

اپنے پہلے ون ڈے ورلڈ کپ میں کھیلنے والے کھلاڑی

دائیں ہاتھ کی بلے باز ایمان فاطمہ، جنہوں نے حال ہی میں آئرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا، ون ڈے ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ چھ کھلاڑی- نتالیہ پرویز (8 ون ڈے، 24 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز)، رامین شمیم ​​(8 ون ڈے، 11 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل)، صدف شمس (15 ون ڈے، 12 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل)، سعدیہ اقبال (27 ون ڈے، 50 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل)، شوال ذوالفقار (سیّد ذوالفقار شاہ) اور 2 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل (23)۔ ODI، 15 T20 انٹرنیشنل) اپنے پہلے ODI ورلڈ کپ میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔

15 رکنی ٹیم میں دو تبدیلیاں

اس کے علاوہ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں شرکت کرنے والی 15 رکنی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ گل فیروزہ اور نازیہ علوی کی جگہ ایمن اور صدف کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے جنہیں طوبیٰ حسن، ام ہانی اور وحیدہ اختر کے ساتھ پانچ رکنی ریزرو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔

پاکستان کے میچ

پاکستان اپنے گروپ مرحلے کے تمام میچز کولمبو کے آر پریماداسا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گا۔ اگر پاکستان 29 اکتوبر کو سیمی فائنل اور 2 نومبر کو فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو دونوں میچز کولمبو میں ہوں گے۔

پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم

فاطمہ ثناء (کپتان)، منیبہ علی صدیقی (نائب کپتان)، عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، ایمن فاطمہ، نشرح سندھو، نتالیہ پرویز، عمائمہ سہیل، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سدرہ نواز شاہ اور سدرہ نواز (ع)

ریزرو کھلاڑی: گل فیروزہ، نازیہ علوی، طوبیٰ حسن، ام ہانی اور وحیدہ اختر

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN IN WOMENS ODI WORLD CUPODI WORLD CUP 2025 FOR WOMENSPAKISTANI WOMENS CRICKET TEAMPAKISTAN SQUAD FOR WORLD CUP 2025WOMENS ODI WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.