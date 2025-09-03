ایشیا کپ سے قبل افغانستان نے پاکستان کو شکست دے دی، ابراہیم زدران نے طوفانی اننگز کھیلی

نئی دہلی: افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے گزشتہ چند سالوں میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور اب تک کرکٹ کی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ افغانستان نے آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیموں کو بھی شکست دی ہے لیکن اب افغانستان نے ایشیا کپ 2025 سے قبل پاکستان کو شکست دے کر تمام ٹیموں کو چوکنا رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔
درحقیقت منگل کو شارجہ میں افغانستان، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان کھیلی جا رہی سہ فریقی سیریز کے میچ میں افغانستان اور پاکستان کا مقابلہ ہوا۔ اس میچ میں پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں 18 رنز سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب افغانستان کی نظریں ہندوستان کی میزبانی میں ہونے والے ایشیا کپ کا فاتح بننے پر ہوں گی جو 9 ستمبر سے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کھیلا جا رہا ہے۔
All-Round Afghanistan Beat Pakistan in UAE Tri-Nation Series— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2025
Kabul: September 3, 2025: Ibrahim Zadran (65) and Sediqullah Atal (64) shared 113 runs between them before the skipper Rashid Khan (2/30), Noor Ahmad (2/20), Mohammad Nabi (2/20), and Fazal Haq Farooqi (2/21) returned… pic.twitter.com/1UPm2HJg1B
پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں 18 رنز سے شکست
اس میچ کی بات کریں تو افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ اس ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 151 رنز بنا سکی اور 18 رنز سے میچ ہار گئی۔ افغانستان کی جانب سے صدیق اللہ اتل اور ابراہیم زدران نے بالترتیب 64 اور 65 رنز بنائے۔ زدران کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔
پاکستان کی جانب سے فخر زمان نے 25 اور حارث رؤف نے 34 رنز بنائے۔ افغانستان کی جانب سے فضل الحق فاروقی، راشد خان، محمد نبی اور نور احمد نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ سہ فریقی سیریز میں 3 میچوں میں یہ افغانستان کی دوسری جیت ہے اور وہ 4 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کے بعد دوسری پوزیشن پر برقرار ہے۔
𝐑𝐮𝐧𝐬: 𝟔𝟓— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2025
𝐁𝐚𝐥𝐥𝐬: 𝟒𝟓
𝐅𝐨𝐮𝐫𝐬: 𝟖
𝐒𝐢𝐱𝐞𝐬: 𝟏
𝐒. 𝐑𝐚𝐭𝐞: 𝟏𝟒𝟒.𝟒𝟒@IZadran18 put on a fine batting effort to grab the PoTM award! 🤩🏅#AFGvPAK | #GloriousNationVictoriousTeam | #WeStandwithKunar pic.twitter.com/zIRzt6BYdu
ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں پاکستان اور افغانستان کے اعدادوشمار
اگر ہم ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں افغانستان اور پاکستان کی جیت اور ہار کی بات کریں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف 9 ٹی ٹیوئنٹی میچ کھیل چکے ہیں۔ اس دوران افغانستان نے 4 میچ جیتے ہیں جب کہ پاکستان نے 5 میچ جیتے ہیں۔
𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐧! 🙌#AfghanAtalan have put on a clinical bowling performance to successfully defend their total and win the game by 18 runs. @rashidkhan_19 (2/30), @noor_ahmad_15 (2/20), @MohammadNabi007 (2/20), and @fazalfarooqi10 (2/21) all produced excellent… pic.twitter.com/FOTQNead9d— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2025
راشد خان نے جیت کے بعد اہم بات کہہ دی
اس فتح کے بعد افغانستان کے کپتان راشد خان سے پوچھا گیا کہ کیا اسکور کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا، 'اگر آپ صحیح جگہ پر گیند کرتے ہیں اور ہمارے پاس موجود گیند بازی سے اسکور کو سنبھالا اور دفاع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی حکمت عملی ہے۔ ہمارے پاس بینچ کی طاقت ہے۔ یہ صرف پلیئنگ الیون کے بارے میں نہیں ہے۔ جس کو موقع ملے وہ کام کر سکتا ہے۔ ہم مخالف ٹیم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور اس وکٹ پر کون کارآمد ہو سکتا ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ نور اور غضنفر زیادہ موثر ہوں گے۔ انہوں نے جس طرح اور لینتھ بولنگ کی اس سے میں بہت خوش ہوں۔ ایشیا کپ آنے والا ہے اس لیے لوئر آرڈر میں کھیلنے کی پوری کوشش کروں گا۔