ایشیا کپ سے قبل افغانستان نے پاکستان کو شکست دے دی، ابراہیم زدران نے طوفانی اننگز کھیلی - AFGHANISTAN VS PAKISTAN

ایشیا کپ 2025 سے قبل افغانستان نے پاکستان کو شکست دے کر سری لنکا اور بھارت جیسی مضبوط ٹیموں کے لیے خطرہ بڑھا دیا ہے۔

ایشیا کپ سے قبل افغانستان نے پاکستان کو شکست دے دی، ابراہیم زدران نے طوفانی اننگز کھیلی
ایشیا کپ سے قبل افغانستان نے پاکستان کو شکست دے دی، ابراہیم زدران نے طوفانی اننگز کھیلی (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 3, 2025 at 2:48 PM IST

نئی دہلی: افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے گزشتہ چند سالوں میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور اب تک کرکٹ کی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ افغانستان نے آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیموں کو بھی شکست دی ہے لیکن اب افغانستان نے ایشیا کپ 2025 سے قبل پاکستان کو شکست دے کر تمام ٹیموں کو چوکنا رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔

درحقیقت منگل کو شارجہ میں افغانستان، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان کھیلی جا رہی سہ فریقی سیریز کے میچ میں افغانستان اور پاکستان کا مقابلہ ہوا۔ اس میچ میں پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں 18 رنز سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب افغانستان کی نظریں ہندوستان کی میزبانی میں ہونے والے ایشیا کپ کا فاتح بننے پر ہوں گی جو 9 ستمبر سے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کھیلا جا رہا ہے۔

پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں 18 رنز سے شکست

اس میچ کی بات کریں تو افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ اس ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 151 رنز بنا سکی اور 18 رنز سے میچ ہار گئی۔ افغانستان کی جانب سے صدیق اللہ اتل اور ابراہیم زدران نے بالترتیب 64 اور 65 رنز بنائے۔ زدران کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔

پاکستان کی جانب سے فخر زمان نے 25 اور حارث رؤف نے 34 رنز بنائے۔ افغانستان کی جانب سے فضل الحق فاروقی، راشد خان، محمد نبی اور نور احمد نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ سہ فریقی سیریز میں 3 میچوں میں یہ افغانستان کی دوسری جیت ہے اور وہ 4 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کے بعد دوسری پوزیشن پر برقرار ہے۔

ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں پاکستان اور افغانستان کے اعدادوشمار

اگر ہم ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں افغانستان اور پاکستان کی جیت اور ہار کی بات کریں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف 9 ٹی ٹیوئنٹی میچ کھیل چکے ہیں۔ اس دوران افغانستان نے 4 میچ جیتے ہیں جب کہ پاکستان نے 5 میچ جیتے ہیں۔

راشد خان نے جیت کے بعد اہم بات کہہ دی

اس فتح کے بعد افغانستان کے کپتان راشد خان سے پوچھا گیا کہ کیا اسکور کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا، 'اگر آپ صحیح جگہ پر گیند کرتے ہیں اور ہمارے پاس موجود گیند بازی سے اسکور کو سنبھالا اور دفاع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی حکمت عملی ہے۔ ہمارے پاس بینچ کی طاقت ہے۔ یہ صرف پلیئنگ الیون کے بارے میں نہیں ہے۔ جس کو موقع ملے وہ کام کر سکتا ہے۔ ہم مخالف ٹیم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور اس وکٹ پر کون کارآمد ہو سکتا ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ نور اور غضنفر زیادہ موثر ہوں گے۔ انہوں نے جس طرح اور لینتھ بولنگ کی اس سے میں بہت خوش ہوں۔ ایشیا کپ آنے والا ہے اس لیے لوئر آرڈر میں کھیلنے کی پوری کوشش کروں گا۔

