حیدر آباد، تلنگانہ: ایشیا کپ 2025 شروع ہونے میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، اس سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ٹیم کے جارح مزاج بلے باز آصف علی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ان کی عمر صرف 33 سال تھی لیکن مسلسل ٹیم سے باہر رہنے کی وجہ سے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ڈومیسٹک اور لیگ کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔
آصف نے پاکستان کے لیے اپنا آخری میچ 2022 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں بھارت کے خلاف کھیلا، اس سے قبل انھوں نے 2023 کے ایشین گیمز میں پاکستان کی اے ٹیم کے لیے کچھ میچ کھیلے۔
پاکستان کی جرسی پہننا سب سے بڑا اعزاز
سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں آصف علی نے کہا کہ آج میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ پاکستان کی جرسی پہننا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے اور کرکٹ کے میدان میں اپنے ملک کی خدمت کرنا میرے لیے قابل فخر باب ہے۔ میں بے حد شکرگزار ہو کر ریٹائر ہو رہا ہوں اور دنیا بھر میں ڈومیسٹک اور لیگ کرکٹ کھیل کر کھیل کے لیے اپنے جنون کو بانٹتا رہوں گا۔'
آصف علی کا کرکٹ کیرئیر
آصف علی کا کرکٹ کیرئیر بہت مختصر رہا ہے۔ انہوں نے 2018 میں کرکٹ کا آغاز کیا اور 2025 میں ریٹائر ہوئے۔ آصف نے 21 ون ڈے اور 58 ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ون ڈے فارمیٹ میں انہوں نے 3 نصف سنچریوں کی مدد سے 382 رنز بنائے جب کہ ٹی ٹوئنٹی میں ان کے رنز 577 رہے جس میں ان کا سب سے زیادہ قسکور 41 ناٹ آؤٹ رہا۔
آصف علی بنیادی طور پر فنشر اور پاور ہٹر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ کیونکہ جب تک وہ کھیلے ون ڈے میں 121.65 اور ٹی 20 انٹرنیشنل میں 133.87 کا اسٹرائیک ریٹ برقرار رکھا۔
آصف علی کی یادگار اننگز
علی کے کیریئر میں بہت سے یادگار پاریاں شامل ہیں۔ آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2021 میں افغانستان کے خلاف، جب پاکستان کو 12 گیندوں پر 24 رنز درکار تھے، انہوں نے کریم جنت کے اوور میں چار چھکے لگائے اور صرف سات گیندوں پر 25 رنز بنا کر ایک اوور باقی رہ کر فتح پر مہر ثبت کر دی۔ یہ اننگز پاکستان کی سیمی فائنل میں پیشرفت میں اہم ثابت ہوئی۔
ایک سال بعد، انہوں نے ایشیا کپ میں ایک اور اہم اننگز کھیلی، جہاں انہوں نے آخری اوور میں 8 گیندوں پر 16 رنز بنائے تاکہ پاکستان کو بھارت کے خلاف 182 کے ہدف کا تعاقب کرنے میں مدد ملے۔