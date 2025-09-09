ہاکی کے بعد اب سجے گا کرکٹ کا میلہ، جانیں ٹورنامنٹ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی معلومات
ایشیا کپ 2025 کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی معلومات یہاں دی گئی ہیں۔ جانیں تفصیل
Published : September 9, 2025 at 1:18 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: ہاکی ایشیا کپ 2025 کے بعد اب بھارتی ٹیم کرکٹ میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے تیار ہے۔ بہار میں کھیلے گئے ہاکی ایشیا کپ میں بھارت نے فائنل میں جنوبی کوریا کو 4-1 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اس کے ساتھ ہی اب کرکٹ میں بھی ٹیم انڈیا ایشیا کپ کا خطاب جیت کر ٹورنامنٹ میں اپنا دبدبہ برقرار رکھنا چاہے گی۔
ایشیا کپ 2025 منگل 9 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہا ہے۔ جس کا پہلا میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ہندوستان اپنی مہم کا آغاز 10 ستمبر سے متحدہ عرب امارات کے خلاف کرے گا۔
یہ ٹورنامنٹ T20 انٹرنیشنل فارمیٹ میں کھیلا جائے گا اور اگلے سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے ICC مینز T20 ورلڈ کپ سے قبل تمام شرکاء کے لیے تیاری کی ایک اہم بنیاد بنے گا۔
ٹورنامنٹ کی 8 ٹیمیں
اس بار مقابلے میں کل آٹھ ٹیمیں حصہ لیں گی جو ٹرافی کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ ٹیم کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
گروپ اے: بھارت، عمان، پاکستان اور متحدہ عرب امارات
گروپ بی: افغانستان، بنگلہ دیش، ہانگ کانگ اور سری لنکا
ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں سپر فور مرحلے میں پہنچیں گی جہاں ٹاپ دو ٹیمیں ٹائٹل میچ میں ایک دوسرے کا سامنا کریں گی تاکہ ایشیا کپ کے 17ویں ایڈیشن کے فاتح کا فیصلہ کیا جا سکے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان تین میچوں کا امکان
بھارت بمقابلہ پاکستان کا بہت انتظار کا میچ 14 ستمبر کو دبئی میں ہوگا اور اگر دونوں حریف سپر 4 مرحلے اور فائنل میں پہنچ جاتے ہیں تو دونوں ٹیمیں تین بار آمنے سامنے ہو سکتی ہیں۔
تمام میچز دبئی اور ابوظہبی میں ہوں گے
ایشیا کپ کے 19 میچز میں سے فائنل سمیت 11 میچ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم دبئی میں ہوں گے جب کہ بقیہ 8 میچز ابوظہبی کے شیخ زید اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔
ہندوستان میں میچ کی نشریات اور لائیو اسٹریمنگ
ایشیا کپ 2025 کے تمام 19 میچز بھارت میں سونی اسپورٹس نیٹ ورک پر براہ راست نشر کیے جائیں گے اور لائیو اسٹریمنگ سونی لیو ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔
ایشیا کپ کے میچوں کے اوقات
ایشیا کپ 2025 کے 19 میں سے 18 میچز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوں گے۔ جب کہ متحدہ عرب امارات اور عمان کے درمیان واحد روزہ میچ 15 ستمبر کو ابوظہبی کے شیخ زید کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔
ایشیا کپ کی کامیاب ترین ٹیم
دفاعی چیمپئن بھارت ایشیا کپ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے کامیاب ٹیم ہے جس نے آٹھ بار ٹائٹل جیتا ہے۔ سری لنکا چھ مرتبہ ایشیا کپ جیت چکا ہے جب کہ پاکستان دو مرتبہ فاتح بن کر سامنے آیا ہے۔
ایشیا کپ 2025 کے کپتان
سوریہ کمار یادیو (بھارت)، چرتھ اسالنکا (سری لنکا)، سلمان علی آغا (پاکستان)، لٹن داس (بنگلہ دیش)، راشد خان (افغانستان)، یاسم مرتضیٰ (ہانگ کانگ)، جتندر سنگھ (اومان)، محمد وسیم (یو اے ای)
ایشیا کپ 2025 اسکواڈز
بھارت:
سوریا کمار یادیو (کپتان)، شوبمن گل (نائب کپتان)، ابھیشیک شرما، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، اکسر پٹیل، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ، ورون چکرورتی، کلدیپ یادو، سنجو سنگھ، سنجو سنگھ، راجو سنگھ (وکٹ کیپر)۔
سری لنکا:
چارتھ اسالنکا (کپتان)، پاتھم نسانکا، کوسل مینڈس، کوسل پریرا، نوانیڈو فرنینڈو، کمیندو مینڈس، کامل مشرا، داسن شاناکا، ونیندو ہسرنگا، دونتھ ویللاگے، چمیکا کرونارتنے، مہیش تھیکشنا، دوشمانو تھانورا، نووانیدو، نووانی، دوشمار متھیشا پتھیرانا۔
پاکستان:
سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت، خوشدل شاہ، محمد حارث (وکٹ کیپر)، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، سلمان مرزا، شاہین شاہ آفریدی اور صوفی خان۔
بنگلہ دیش:
لٹن داس (کپتان)، تنزید حسن، پرویز حسین ایمون، سیف حسن، توحید ہردوئے، جیکر علی انیک، شمیم حسین، قاضی نورالحسن سوہن، شیک مہدی حسن، رشاد حسین، نسیم احمد، مستفیض الرحمان، تنظیم حسن ثاقب، شکیب الدین، اسلام آباد، شفیق احمد اور شیخ رشید۔
افغانستان:
راشد خان (کپتان)، رحمان اللہ گرباز، ابراہیم زدران، درویش رسولی، صدیق اللہ اتل، عظمت اللہ عمرزئی، کریم جنت، محمد نبی، گلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق، مجیب الرحمان، اللہ غضنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فاروق الحق
ہانگ کانگ:
یاسم مرتضیٰ (کپتان)، بابر حیات (نائب کپتان)، ذیشان علی (وکٹ کیپر)، نزاکت خان محمد، نصر اللہ رانا، مارٹن کوئٹزی، انشومن رتھ، احسان خان، کلہان مارک چلو، ایوش اشیش شکلا، محمد اعزاز خان، عتیق الرحمان، محمد اقبال، محمد اقبال، عتیق الرحمان، شاہ محمود خان، ایڈووکیٹ اور دیگر شامل ہیں۔ ارشد، علی حسن، شاہد واصف (وکٹ کیپر) غضنفر محمد اور محمد وحید
