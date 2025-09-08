ETV Bharat / sports

پاکستان ایشیا کپ سے قبل چیمپئن بن گیا، فائنل میں افغانستان کو شکست، بن گیا حیرت انگیز ریکارڈ

سہ فریقی سیریز کے فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو 75 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان ایشیا کپ کی مہم شروع کرنے جارہا ہے۔

ASIA CUP 2025 pakistan beat afghanistan by 75 runs in tri series final mohammad nawaz took 5 wickets Urdu News
پاکستان نے افغانستان کو ہرا دیا (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 8, 2025 at 1:50 PM IST

5 Min Read

شارجہ، متحدہ عرب امارات: ایشیا کپ 2025 کا آغاز 9 ستمبر یعنی منگل سے متحدہ عرب امارات میں ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان گزشتہ روز 7 ستمبر (اتوار) کو چیمپئن بن چکا ہے۔ اس نے متحدہ عرب امارات، افغانستان اور پاکستان کے درمیان کھیلی جانے والی T20 سہ فریقی سیریز کا فائنل جیت لیا ہے۔ جس سے ایشیا کپ سے قبل پاکستان کے اعتماد اور جوش میں اضافہ ہوگا۔ ایسے میں پاکستانی ٹیم اب بڑھتے ہوئے حوصلے کے ساتھ ایشیا کپ میں اترے گی۔

بھارتی ٹیم کے لیے خطرہ

ایشیا کپ سے عین قبل پاکستان کا اس طرح کی فارم میں آنا ٹیم انڈیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس سے قبل جب بابر اعظم اور محمد رضوان کو ایشیا کپ کی ٹیم میں منتخب نہیں کیا گیا تھا تو سب کا خیال تھا کہ پاکستانی ٹیم کا تجربہ کم ہے۔ لیکن سلمان آغا کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسے میں ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم، ٹیم انڈیا کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ پاکستان کے پاس اسپن کا اچھا شعبہ ہے، خاص طور پر متحدہ عرب امارات کی پچوں پر وہ خطرہ بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹیم انڈیا اور پاکستان کے درمیان کون سی ٹیم جیتے گی۔

پاکستان نے افغانستان کو ہرا دیا

پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا فائنل شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اس میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنائے۔ اس کے بعد افغانستان کی ٹیم ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے صرف 15.5 اوورز میں 66 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی اور پاکستان نے یہ میچ 75 رنز کے بڑے مارجن سے جیت لیا۔

افغانستان نے سب سے کم مجموعہ درج کیا

پاکستان کے خلاف 66 رنز پر آل آؤٹ ہونا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں افغانستان کا دوسرا کم ترین aسکور بن گیا ہے۔ اس سے قبل افغانستان 26 جون 2024 کو جنوبی افریقہ کے خلاف 56 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا تھا۔ جو ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی کرکٹ میں ان کا سب سے کم مجموعی اسکور ہے۔

نواز نے کمال کر دیا، ہیٹرک کے ساتھ حاصل کیں 5 وکٹیں

شارجہ میں کھیلی گئی سہ فریقی سیریز کے فائنل میں جہاں پاکستان نے افغانستان کو 75 رنز سے شکست دے دی۔ جب کہ متحدہ عرب امارات کی ٹیم بھی اس سیریز کا حصہ تھی لیکن وہ پہلے ہی آؤٹ ہو چکی تھی۔ تاہم وہاں افغانستان کے خلاف میچ میں محمد نواز نے شاندار بولنگ کی اور ہیٹ ٹرک اپنے نام کی۔ اس کے ساتھ ہی نواز نے اس میچ میں 5 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ٹیم بڑی فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔

نواز نے 19 رنز دے کر 5 وکٹیں لے کر ٹی ٹوئنٹی میں اپنے کیریئر کی بہترین کارکردگی پیش کی۔ افغانستان کی ٹیم 142 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 15.5 اوورز میں صرف 66 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ اس فتح کے ساتھ ہی پاکستان نے ایشیا کپ سے قبل اپنا مضبوط دعویٰ پیش کر دیا ہے۔

پاکستان کی بیٹنگ ناکام

اس میچ میں پاکستان کی جانب سے فخر زمان (27) سب سے زیادہ اسکورر رہے۔ افغانستان کی جانب سے سب سے زیادہ 3 وکٹیں راشد خان نے حاصل کیں۔ افغانستان کی جانب سے راشد خان (17) نے سب سے زیادہ رنز بنائے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 4 اوورز میں 19 رنز دیے اور 1 میڈن اوور پھینکا۔

پاکستان ایشیا کپ میں دھوم مچانے کے لیے تیار ہے

اب پاکستان ایشیا کپ 2025 میں تہلکہ مچانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اب تک دو بار ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت چکا ہے۔ اب یہ تیسرا ایشیا کپ ٹائٹل جیتنے کے ارادے سے میدان میں اترے گا۔ ایشیا کپ کا افتتاحی میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان اپنی مہم کا آغاز 12 ستمبر کو کرے گا جہاں اس کا مقابلہ عمان سے ہوگا۔

پاکستان کرکٹ ٹیم کی کمان اس وقت سلمان آغا کے ہاتھ میں ہے جن کی کپتانی میں ٹیم مسلسل اپنی کارکردگی کا لیول بلند کر رہی ہے۔ کیونکہ بابر اعظم اور محمد رضوان جیسے کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

افغانستان نے بڑی ٹیموں کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی، پہلا مقابلہ 125 رنوں سے جیت لیا - T20 World Cup 2024

ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر ایشیا کپ 2025 کے تمام میچز مفت دیکھیں، شائقین کو بمپر لاٹری لگ گئی

ایشیا کپ سے قبل افغانستان نے پاکستان کو شکست دے دی، ابراہیم زدران نے طوفانی اننگز کھیلی

ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، فاطمہ ثنا کو ملی بڑی ذمہ داری

پاکستان کے جارح مزاج بلے باز نے ایشیا کپ سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا

پیش گوئی! ایشیا کپ 2025 کا خطاب کون جیتے گا، جانیے اس ٹیم کا نام؟

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN DEFEATED AFGHANISTANAFGHANISTAN CRICKET TEAMPAKISTAN VS AFGHANISTANUNITED ARAB EMIRATES T20 TRI SERIESPAKISTAN BEAT AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.