پاکستان ایشیا کپ سے قبل چیمپئن بن گیا، فائنل میں افغانستان کو شکست، بن گیا حیرت انگیز ریکارڈ
سہ فریقی سیریز کے فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو 75 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان ایشیا کپ کی مہم شروع کرنے جارہا ہے۔
Published : September 8, 2025 at 1:50 PM IST
شارجہ، متحدہ عرب امارات: ایشیا کپ 2025 کا آغاز 9 ستمبر یعنی منگل سے متحدہ عرب امارات میں ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان گزشتہ روز 7 ستمبر (اتوار) کو چیمپئن بن چکا ہے۔ اس نے متحدہ عرب امارات، افغانستان اور پاکستان کے درمیان کھیلی جانے والی T20 سہ فریقی سیریز کا فائنل جیت لیا ہے۔ جس سے ایشیا کپ سے قبل پاکستان کے اعتماد اور جوش میں اضافہ ہوگا۔ ایسے میں پاکستانی ٹیم اب بڑھتے ہوئے حوصلے کے ساتھ ایشیا کپ میں اترے گی۔
بھارتی ٹیم کے لیے خطرہ
ایشیا کپ سے عین قبل پاکستان کا اس طرح کی فارم میں آنا ٹیم انڈیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس سے قبل جب بابر اعظم اور محمد رضوان کو ایشیا کپ کی ٹیم میں منتخب نہیں کیا گیا تھا تو سب کا خیال تھا کہ پاکستانی ٹیم کا تجربہ کم ہے۔ لیکن سلمان آغا کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسے میں ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم، ٹیم انڈیا کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ پاکستان کے پاس اسپن کا اچھا شعبہ ہے، خاص طور پر متحدہ عرب امارات کی پچوں پر وہ خطرہ بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹیم انڈیا اور پاکستان کے درمیان کون سی ٹیم جیتے گی۔
پاکستان نے افغانستان کو ہرا دیا
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا فائنل شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اس میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنائے۔ اس کے بعد افغانستان کی ٹیم ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے صرف 15.5 اوورز میں 66 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی اور پاکستان نے یہ میچ 75 رنز کے بڑے مارجن سے جیت لیا۔
افغانستان نے سب سے کم مجموعہ درج کیا
پاکستان کے خلاف 66 رنز پر آل آؤٹ ہونا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں افغانستان کا دوسرا کم ترین aسکور بن گیا ہے۔ اس سے قبل افغانستان 26 جون 2024 کو جنوبی افریقہ کے خلاف 56 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا تھا۔ جو ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی کرکٹ میں ان کا سب سے کم مجموعی اسکور ہے۔
نواز نے کمال کر دیا، ہیٹرک کے ساتھ حاصل کیں 5 وکٹیں
شارجہ میں کھیلی گئی سہ فریقی سیریز کے فائنل میں جہاں پاکستان نے افغانستان کو 75 رنز سے شکست دے دی۔ جب کہ متحدہ عرب امارات کی ٹیم بھی اس سیریز کا حصہ تھی لیکن وہ پہلے ہی آؤٹ ہو چکی تھی۔ تاہم وہاں افغانستان کے خلاف میچ میں محمد نواز نے شاندار بولنگ کی اور ہیٹ ٹرک اپنے نام کی۔ اس کے ساتھ ہی نواز نے اس میچ میں 5 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ٹیم بڑی فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔
نواز نے 19 رنز دے کر 5 وکٹیں لے کر ٹی ٹوئنٹی میں اپنے کیریئر کی بہترین کارکردگی پیش کی۔ افغانستان کی ٹیم 142 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 15.5 اوورز میں صرف 66 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ اس فتح کے ساتھ ہی پاکستان نے ایشیا کپ سے قبل اپنا مضبوط دعویٰ پیش کر دیا ہے۔
پاکستان کی بیٹنگ ناکام
اس میچ میں پاکستان کی جانب سے فخر زمان (27) سب سے زیادہ اسکورر رہے۔ افغانستان کی جانب سے سب سے زیادہ 3 وکٹیں راشد خان نے حاصل کیں۔ افغانستان کی جانب سے راشد خان (17) نے سب سے زیادہ رنز بنائے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 4 اوورز میں 19 رنز دیے اور 1 میڈن اوور پھینکا۔
پاکستان ایشیا کپ میں دھوم مچانے کے لیے تیار ہے
اب پاکستان ایشیا کپ 2025 میں تہلکہ مچانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اب تک دو بار ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت چکا ہے۔ اب یہ تیسرا ایشیا کپ ٹائٹل جیتنے کے ارادے سے میدان میں اترے گا۔ ایشیا کپ کا افتتاحی میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان اپنی مہم کا آغاز 12 ستمبر کو کرے گا جہاں اس کا مقابلہ عمان سے ہوگا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کی کمان اس وقت سلمان آغا کے ہاتھ میں ہے جن کی کپتانی میں ٹیم مسلسل اپنی کارکردگی کا لیول بلند کر رہی ہے۔ کیونکہ بابر اعظم اور محمد رضوان جیسے کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔