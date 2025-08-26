نئی دہلی: ایشیا کپ-2025 9 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ بھارت پہلا میچ 10 ستمبر کو کھیلے گا۔ اس بار ٹورنامنٹ میں کل آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹیم انڈیا گذشتہ 16 ایڈیشنز میں 8 بار چیمپئن رہ چکی ہے اور کرکٹ شائقین یہ جاننے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ اس بار کون سی ٹیم جیتے گی۔ ادھر سری لنکا کے سابق کرکٹر فارویض معروف نے پیش گوئی کی ہے کہ اس بار ایشیا کپ جیتنے کی مضبوط دعویدار کون سی ٹیم ہوگی۔
ایشیا کپ 2025 کا ٹائٹل کون جیتے گا؟
انہوں نے کہا کہ اس بار کے ایشیا کپ میں بھارت ٹرافی جیتنے کا مضبوط دعویدار ہوگا۔ تاہم ٹی ٹوئنٹی میچوں کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش میں بھی ٹرافی جیتنے کی صلاحیت ہے۔ سری لنکا اب تک چھ مرتبہ ایشیا کپ جیت چکا ہے۔ بنگلہ دیش سنہ 2012، سنہ 2016 اور سنہ 2018 میں بھی فائنل میں پہنچا لیکن فاتح نہیں بن سکا۔
یہ دونوں ٹیمیں بھی جیت کی دعویدار ہوں گی
اس بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، 'ٹیم انڈیا ایشیا کپ جیتنے کا مضبوط دعویدار ہے لیکن سری لنکا اور بنگلہ دیش کے پاس بھی سب کو حیران کرنے اور ٹرافی جیتنے کا موقع ہے۔ ٹیم انڈیا ایک مضبوط ٹیم ہے لیکن چونکہ اس بار ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں ہو رہا ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیمپئن بن سکتا ہے۔
ماہروف نے ایک انٹرویو میں کہا، 'بھارت کے پاس تمام فارمیٹس میں بہت سے کھلاڑی ہیں۔ روہت شرما نے T20 سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ ان جیسی صلاحیتوں کے حامل کئی کھلاڑی ہیں۔ خاص طور پر آئی پی ایل نے ٹیم انڈیا کی بہت مدد کی ہے۔ یشسوی جیسوال کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، 'مجھے جیسوال کی بلے بازی کا انداز بہت پسند ہے۔ جیسوال جب بھی بڑا اسکور کرتے ہیں، ٹیم انڈیا ضرور جیتتی ہے لیکن بدقسمتی سے وہ ایشیا کپ کی ٹیم میں نہیں ہے۔ تاہم، جیسوال جلد ہی T20 ٹیم میں بھی اپنی جگہ بنا لیں گے۔
معروف نے بمراہ کے بارے میں کیا کہا؟
جسپریت بمراہ کی انجری کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، 'بمراہ کا بولنگ ایکشن خاص ہے۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ وہ گیند کو ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ بلے بازوں سے پوچھیں کہ گیند بازوں میں سب سے مشکل گیند باز کون ہے تو 90 فیصد گیند باز بمراہ کا نام لیں گے۔
انہوں نے مزید کہا، 'لیکن بدقسمتی سے بمراہ اکثر زخمی ہو جاتے ہیں۔ بی سی سی آئی کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے کام کے بوجھ کو احتیاط سے سنبھالنا چاہیے۔ جب بھی تیز گیند باز بولنگ کرتے ہیں تو وہ اپنے جسم کا تین گنا وزن اپنی کمر، گھٹنوں اور ٹخنوں پر ڈالتے ہیں۔ اس لیے وہ زخمی ہونے کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔
ایشیا کپ میچ
ایشیا کپ 9 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہوگا، پہلا میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹیم انڈیا اور یو اے ای 10 ستمبر کو آمنے سامنے ہوں گے۔
مزید پڑھیں:
شکیب الحسن نے تاریخ رقم کردی، ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے بنے دنیا کے پہلے کھلاڑی
ایشیا کپ سے قبل بی سی سی آئی کو بڑا جھٹکا، ڈریم 11 کے ساتھ کروڑوں کا معاہدہ ختم، جانیں کون ہوگا نیا اسپانسر؟
46 سالہ گیند باز نے ٹی ٹوئنٹی میں تاریخ رقم کر دی، پانچ وکٹیں لے کر انجام دیا بڑا کارنامہ